은행 ELD·빚투·레버리지 ETF '주의보'…이찬진號 금감원, 소비자 위험 1호 안건 지정

금감원, 20일 첫 '소비자 위험 대응 협의체' 개최

중동발 리스크에 시장 변동성 확대

협의체 논의 거쳐 최종 확정…소비자 피해 예방 선제 대응

중동발 지정학적 리스크로 금융시장 변동성이 확대되는 가운데 금융감독원이 소비자 피해 우려가 큰 고위험 투자상품 전반에 대해 선제적 경고에 나섰다. 빚을 내 투자하는 이른바 '빚투' 상품부터 레버리지 상장지수펀드(ETF), 은행의 지수연동예금(ELD)까지 변동성에 취약한 상품들을 소비자 위험 1호 안건으로 지정하고 전방위 관리·감독을 강화할 방침이다.

18일 금융당국에 따르면 이찬진 금융감독원장은 오는 20일 임원 및 국장급 간부들과 함께 '소비자 위험 대응 협의체' 첫 회의를 열고 핵심 리스크 요인을 집중 점검할 예정이다.

금감원 관계자는 "은행·증권·보험·중소금융 등 전 업권에 걸쳐 소비자 피해로 이어질 수 있는 위험을 사전에 발굴한다는 원칙 아래 주요 안건을 선정했다"며 "협의체에서 위험성이 크다고 판단돼 최종 위험 요인으로 지정될 경우 모니터링을 강화하고, 필요시 금융사 간담회·면담, 소비자 경보 발령, 검사 등 단계적 대응에 나설 계획"이라고 밝혔다.

이번 협의체 회의의 주요 안건으로는 ▲빚투 ▲레버리지·인버스 ETF ▲사모대출펀드 등이 포함된다. 은행들이 예금처럼 판매해 온 ELD 역시 소비자 피해 가능성이 큰 핵심 점검 대상으로 올라간다.

은행들이 예금 상품처럼 판매해 온 ELD는 원금이 보장되는 대신 코스피200 등 기초지수 상승률에 따라 추가 이자가 결정되는 구조다. 지수가 일정 범위 내에서 움직일 경우 연 10% 안팎의 수익을 기대할 수 있지만, 해당 구간을 벗어나면 금리가 연 1%대 수준으로 급락할 수 있다. 최근처럼 변동성이 큰 장세에선 오히려 일반 예금보다 낮은 수익률이 확정되는 사례가 늘고 있다. 한국은행에 따르면 예금은행의 1년 만기 수신 금리는 올해 1월 기준 2.84%다.

증권 부문에선 금감원이 여러 차례 경고했던 신용거래융자와 레버리지 상품 리스크가 집중 점검 대상으로 오른다. 신용융자 잔고는 지난 6일 기준 33조원(시가총액 대비 0.6%)으로 아직 관리 가능한 수준이지만, 시장 급락 시 반대매매 등으로 투자자 손실이 급격히 확대될 수 있다는 점이 핵심 위험 요인으로 꼽힌다. 캐피털사 등을 통한 스탁론 잔고도 1조6000억원 규모다.

레버리지·인버스 ETF 역시 논의 대상이다. 수익률이 기초지수의 일일 변동폭을 2배로 추종하거나, -1배 또는 -2배 등 반대로 움직이는 구조적 특성상 변동성이 커질수록 괴리율 확대와 손실 가속 위험이 가중된다. 특히 중동 불안 여파로 증시와 유가·원자재 가격이 급변하면서 관련 ETF 투자 손실 우려도 빠르게 확대되고 있다.

이 밖에 기업 대출로 수익을 내는 사모대출펀드도 위험 요인으로 지목됐다. 미국에서는 인공지능(AI) 투자 과열과 수익성 논란 속에 기업 대출 부실 리스크가 부각되며 최근 펀드런 사태와 디폴트에 대한 경계감이 높아지고 있다. 국내에서도 증권사들이 해외 사모대출펀드를 판매해 왔으며, 지난해 기준 잔고가 약 17조원에 달해 위험 요인을 논의한다는 방침이다.

이번 회의는 이 원장이 강조해 온 '사전 예방적 소비자 보호' 기조를 본격적으로 구현하기 위한 조치 중 하나다. 이 원장은 지난해 말 조직개편을 통해 소비자 보호 기능을 강화하고, 위험 요인을 사전에 포착해 선제 대응하는 감독 체계 구축 방침을 밝혔다.

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금감원 관계자는 "사후 대응이 아닌 사전 예방 중심으로 소비자 보호 패러다임을 전환하는 것이 핵심"이라며 "시장 변동성 확대 국면에서 소비자 위험 요인을 초기 단계부터 감독·검사하고 시정 조치를 강화해 잠재적 피해를 최소화하겠다"고 강조했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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