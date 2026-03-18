'마스가' 프로젝트 본격화 속 투자 여건 개선 압박

관세 예외·인센티브도 요구

한화 필리조선소 전경. 한화오션. AD 원본보기 아이콘

한미 양국이 조선 협력을 확대하는 가운데 정부가 미국 펜실베이니아주 측에 조선소 인허가 절차 단축과 기반시설 구축 등 현지 지원을 공식 요청했다. 한미 조선 협력 프로젝트인 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)가 실질 단계에 진입했다는 평가가 나온다,

산업통상부는 18일 서울 플라자호텔에서 박동일 산업정책실장이 릭 사이거 미국 펜실베이니아주 경제개발부 장관을 만나 조선 협력 및 산업 협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

박 실장은 이날 필리조선소 확장과 관련해 ▲인허가 등 행정 절차 단축 ▲교통·전력 등 기반시설의 선제적 구축을 핵심 과제로 제시하며 펜실베이니아주의 적극적인 지원을 요청했다.

아울러 미국 해양행동계획(MAP)에 따른 해양번영특구(MPZ)에 필리 지역을 포함해 줄 것과 함께, 높은 인건비 구조를 고려한 정부 차원의 인센티브 필요성도 강조했다.

이와 함께 부품과 철강재 등 조선 기자재에 대한 관세 예외 적용 검토도 요청하며, 미국 내 선박 건조 과정에서의 비용 부담 완화를 주문했다.

펜실베이니아주는 한화오션이 인수한 필리조선소가 위치한 지역이다. 이번 면담은 한국 기업의 미국 조선업 투자 확대와 관련한 협력 진전 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

필리조선소는 한화오션이 노르웨이 아커로부터 2024년 12월 인수한 이후 훈련선과 중형 탱커 등을 건조하고 있다. 향후 부지 확장과 자동화 설비 확충을 통해 연간 생산능력을 기존 1.5척 수준에서 10척 이상으로 확대할 계획이다.

산업부 관계자는 마스가 추진과 관련해 "미국 내 생산역량 확대와 인력 양성, 공급망 강화 등을 검토 중"이라며 "또 조선 기자재 수출 지원 사업과 '한미 조선협력 센터'를 연계한 협력 방안을 제시하고, 현지 대학·연구기관과의 산업 인공지능 전환(AX) 협력도 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

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정부는 향후 마스가 프로젝트를 통해 양국이 모두 이익을 얻는 구조를 구축하고, 우리 기업의 대미 투자 여건 개선을 위한 협의를 지속해 나간다는 방침이다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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