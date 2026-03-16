해발 1000m 고지대서 대규모 지하수 분출

고지대에서 대규모 지하수 흐름 관찰돼

하루 1만t 뿜어내며 중산간 상수원 역할 톡톡

화산암층과 용천수 근경 AD 원본보기 아이콘

한라산 광령천 상류에 있는 용천지대가 천연기념물로 관리된다.

국가유산청은 해발 1020~1350m 구간에 위치한 '한라산 어리목계곡 용천지대'를 국가지정유산 천연기념물로 지정했다고 16일 밝혔다.

제주도의 용천수는 대개 해안선을 따라 발달해 있다. 반면 어리목계곡은 고지대에서 대규모 지하수 흐름을 관찰할 수 있어 희소성이 크다. 약 200m 깊이의 계곡에서 용암층 사이 불투수층을 따라 다량의 물이 흘러나온다. 국가유산청 관계자는 "화산섬 제주도의 수문 순환과 지하수 유출 구조를 파악할 수 있는 핵심 단서"라고 설명했다.

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이 지대는 수량도 풍부하다. 1970년대 이후 하루 평균 1만~1만2000t이 흘러나와 제주 중산간 지역의 상수원 역할을 하고 있다. 일찍이 천연보호구역과 상수원 보호지역으로 지정돼 원형도 잘 보존돼 있다. 국가유산청 관계자는 "화산암층과 계곡 절벽, 이끼 폭포 등이 조화를 이뤄 생태적 서식처로서도 보존의 가치가 높다"고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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