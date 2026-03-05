부지조성공사 기본설계 착수



"부산 기업 참여 크게 늘어"

가덕도신공항 부지조성공사 기본설계가 닻을 올렸다.

부산시(시장 박형준)는 가덕도신공항 부지조성공사 수의계약 대상자로 선정된 대우건설컨소시엄이 오는 9일 기본설계에 착수한다고 5일 알렸다.

부산시에 따르면 지난해 11월 국토교통부가 가덕도신공항 부지조성공사 입찰 방침을 발표하고 두 차례 입찰 공고를 냈지만 모두 유찰됐다. 이후 대우건설컨소시엄이 수의계약 대상자로 선정됐다.

사업시행자인 가덕도신공항건설공단은 9일 현장설명회를 열고 이후 6개월 동안 대우건설컨소시엄이 기본설계와 우선시공분 실시설계를 수행한다. 공사기간은 총 106개월이며 올해 하반기 우선시공분 착공을 추진해 2035년 하반기 개항을 목표로 하고 있다.

가덕도신공항 건설사업 주간사인 대우건설의 참여는 고난도 사업 추진에 대한 우려를 줄이고 안정적인 사업 수행 기반을 확보했다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

대우건설은 "공사 수행에 전혀 문제가 없다"는 입장을 밝히며 사업 추진에 대한 자신감을 보였다. 연약지반과 해상 매립이라는 고난도 공사 역시 축적된 기술력과 경험을 통해 충분히 대응 가능하다는 설명이다.

대우건설은 건설업체 시공능력평가에서 최근 2년간 토목 분야 1위, 최근 3년간 항만 분야 1위를 기록했다. 해외에서는 이라크 알포 신항만 공사를 수행하며 초연약지반 매립과 침하 관리 경험을 축적했고 국내에서는 거가대로 해저 침매터널 시공을 통해 가덕도 인근 해상과 연약지반 공사 경험도 갖추고 있다.

신공항대형 국책사업을 안정적으로 추진하기 위해 연약지반 처리를 위한 최적 공법을 검토하는 등 사업 착수를 위한 사전 준비도 진행 중이다.

대우건설컨소시엄에는 지역 기업의 참여도 확대돼 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다. 현대건설컨소시엄과 비교해 부산 기업의 지분율은 10.3%p(8%→18.3%) ▲참여금액은 1조1189억원(8424억원→1조9613억원) 증가했다. 또 역대 최대 규모이자 고난도의 토목사업 참여는 지역 건설업계의 기술력 향상과 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 전망된다.

박형준 부산시장은 "대우건설컨소시엄의 부지조성공사 기본설계 착수를 환영한다. 가덕도신공항은 국가 균형발전을 견인하고 대한민국과 부산의 글로벌 경쟁력을 획기적으로 높일 수 있는 핵심 인프라이다"라고 말했다.

또 "사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 관계 기관과 긴밀히 협력해 남부권 관문 공항의 기능을 갖춘 안전하고 완성도 높은 가덕도신공항 건설에 최선을 다하겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



