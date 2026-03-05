3월부터 6개월간 운영… 73건 리스크 프로파일 구축

부산항만공사(BPA)가 공공기관으로서 경영 책임성과 투명성을 강화하기 위해 사전 예방 중심의 위험관리체계를 구축하고 내부통제체계 시범운영에 착수한다.

부산항만공사는 3월부터 내부통제체계 시범운영을 시작한다고 5일 전했다.

이번 시범운영은 선제적 위험관리를 강조해 온 송상근 사장의 경영 철학을 제도적으로 구현한 것으로, 감사원의 공공부문 내부통제 가이드라인을 반영해 운영체계를 정비했다.

공사는 업무 전반을 점검해 잠재적 위험요인을 발굴하고 총 73건의 리스크 프로파일과 이를 점검할 수 있는 자가진단 도구를 마련했다. 이를 통해 사전 예방 중심의 위험관리 기반을 구체화했다는 점에서 의미가 있다고 공사 측은 설명했다.

Advertisement

공사는 이를 바탕으로 최고경영진의 리더십을 강화하고 전략적 의사결정 구조를 고도화해 전사적 위험관리 체계를 발전시켜 나갈 계획이다. 아울러 부서장 중심의 책임 관리 문화를 정착시키고 실무자의 자율적 참여를 확대해 조직 전반의 위험 대응 역량을 지속적으로 높일 방침이다.

AD

앞서 부산항만공사는 지난 2월 말 내부통제실무협의회의 종합 검토와 내부통제위원회의 심의·의결을 거쳐 운영 방안을 최종 확정했다. 오는 8월까지 6개월간 시범운영을 진행한 뒤 성과를 분석해 9월부터 2차 고도화 작업에 착수할 계획이다.

송상근 사장은 "위험은 의사결정 과정에서 선제적으로 관리돼야 한다"며 "최고경영진이 주도해 내부통제를 경영 전반에 정착시키고 전 직원이 함께 참여하는 책임경영 문화를 확산시키겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>