북카페·공연·휴게 공간 갖춘 문화거점으로

서울 광진구(구청장 김경호)가 중곡빗물펌프장(동일로 373) 옥상을 시민 문화공간으로 탈바꿈시키는 '중랑천 우리동네 수변 예술놀이터 조성사업' 기공식을 열고 본격적인 공사에 나섰다.

중랑천 우리동네 수변 예술놀이터 조감도. 중랑구 제공. AD 원본보기 아이콘

4일 중곡빗물펌프장 현장에서 열린 기공식에는 김병민 서울시 정무부시장과 김경호 광진구청장, 지역주민 100여명이 참석했다. 참석자들은 사업 추진 경과 보고와 기념사·축사에 이어 시삽 행사를 진행하고, 공사 대상지를 직접 둘러보며 공간 활용 방향을 공유했다.

이 사업은 서울 전역의 물길을 시민 일상과 연결하는 '서울시 수변감성도시 조성 사업'의 일환이자 민선 8기 핵심 공약 사항이다. 수변 공간을 주민들이 담소를 나누고 문화생활을 즐길 수 있는 지역 거점으로 만드는 데 주력한다.

구는 총사업비 38억9500만원의 시비를 들여 지상 2층 규모 증축을 포함해 총면적 1327.98㎡의 시민 커뮤니티 공간을 조성한다. 중랑천을 내려다보며 책을 읽을 수 있는 북카페, 다양한 문화 공연을 펼칠 수 있는 외부 휴게 공간 등이 마련돼 주민들의 발길을 끌 전망이다.

앞서 구는 사업계획 수립과 설계 공모, 주민 선호도 조사 및 설명회 등 사전 절차를 거쳐 지난 1월 공사에 착수했다. 연내 완공을 목표로 구조물 공사와 내부 시설 조성에 속도를 낸다.

Advertisement

AD

구는 이번 수변활력거점 조성으로 중랑천 일대의 보행 여건과 생활 여가 기능이 함께 개선되고, 동북권의 새로운 지역 명소로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.

김경호 광진구청장은 "수변 예술놀이터가 완공되면 빗물펌프장이 치수·방재 시설로서의 기능을 넘어 주민 삶에 여유를 더하는 문화공간으로 재탄생할 것"이라며 "수변 공간의 잠재력을 살린 감성 도시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

4일 중곡빗물펌프장 현장에서 열린 기공식 시삽 행사 모습. 중랑구 제공. 원본보기 아이콘

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>