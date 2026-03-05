6일부터 22일까지 접수… 부산교육 현장 취재·숏폼 제작 등 활동

부산시교육청(교육감 김석준)은 교육 현장의 생생한 소식을 널리 알리고 교육정책에 대한 공감대를 확산하기 위해 오는 6일부터 22일까지 '2026년 학부모 교육기자단'을 모집한다.

학부모 교육기자단은 교육 수요자인 학부모의 시각에서 부산교육을 조명하고, 교육 현장을 직접 취재·기록하며 교육공동체 간 소통을 돕는 역할을 맡는다.

이번에 선발되는 기자단은 ▲학교 행사 등 다양한 교육 현장 취재 ▲교육청 소속 기관의 체험·행사·교육과정 소개 ▲부산교육 홍보 관련 숏폼 영상 제작 등 여러 방면에서 홍보 활동을 펼칠 예정이다.

부산지역 유·초·중·고·특수학교에 재학 중인 자녀를 둔 학부모라면 누구나 지원할 수 있다. 모집 인원은 50여명이며, 활동 기간은 올해 4월부터 2027년 3월까지 1년간이다.

참여를 희망하는 학부모는 22일까지 지원 서류를 작성해 부산교육청 홍보미디어팀 전자우편으로 제출하면 된다. 자세한 모집 요강과 지원 방법은 부산교육청 공식 홈페이지와 인스타그램, 네이버 블로그 등 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

김형진 부산시교육청 대변인은 "이번 학부모 교육기자단 모집이 교육가족이 부산교육 소식을 더욱 가깝게 접하는 계기가 되길 바란다"며 "부산교육에 애정과 열정을 가진 학부모들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

