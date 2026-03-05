글로벌 파트너십 확장

스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타는 4일 서울 강남에서 열린 '보루시아 도르트문트(BVB)' 내한 행사에 차량을 지원하며 글로벌 파트너십을 이어갔다고 5일 밝혔다.

이 행사는 파트너사와 팬들을 초청해 구단의 비전과 전략을 공유하고 소통하는 네트워킹 행사로, 기업 관계자와 팬 등 약 100여명이 참가했다. 전설적인 선수 요르크 하인리히를 비롯해 벤야민 발 BVB 아시아·태평양 지역 경영 총괄, 마리우스 로렌즈 BVB 동아시아 스포츠 총괄 등 주요 관계자들이 참석했다.

폴스타코리아는 관계자의 안전하고 편안한 이동을 지원하기 위해 폴스타 4를 제공했다. 또 이들을 폴스타 스페이스 서울로 초청해 브랜드와 제품을 직접 경험하는 시간을 마련했으며, 사진 촬영과 사인카드 증정 등 현장에서 이들을 알아본 팬들과 직접 소통하는 뜻깊은 시간도 가졌다.

한편 폴스타는 지난해 8월 BVB와 파트너십을 체결하고 구단에 총 60대의 차량을 제공해오고 있다. 2025/26 시즌부터 3년간 분데스리가, DFB 포칼, UEFA 챔피언스리그를 포함한 모든 대회에서 BVB 프로 선수단 유니폼 소매에 폴스타 로고를 노출하고 있다.

오현길 기자



