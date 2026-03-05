국가정책조정회의서 '글로벌 한식 교육 강화 방안' 논의

올 하반기 시범사업격 실무형 수라학교 운영

내년 '프리미엄 수라학교' 설립

세계 각국에서 활동할 수 있는 한식 셰프 양성을 위한 '수라학교'를 내년부터 본격적으로 운영하기로 했다. 우수한 외국 셰프가 수라학교에 참여할 수 있도록 비자요건 완화도 추진한다.

농림축산식품부는 5일 국무총리 주재로 열린 국가정책조정회의에서 이같은 내용을 담은 '글로벌 한식 교육 강화 방안'을 논의했다고 밝혔다.

수라학교는 셰프 등 한식 실무 인력을 육성하기 위한 민관 협력형 수라학교와 하이엔드 한식 전문가를 육성하기 위한 프리미엄 수라학교로 나뉘어 운영된다. 우선 프리미엄 수라학교는 내년 설립된다. 이탈리아 미식과학대학과 외국인을 위한 이탈리아 요리학교 ICIF 등이 자국의 식문화를 해외에 전파하기 위해 정부 또는 지방 정부의 기획 하에 요리학교를 설립한 것에 착안해 수라학교도 정부의 인적·물적 인프라를 활용해 한식과 우리 문화를 알리는 핵심 기관으로 육성할 계획이다.

이에 앞서 농식품부는 올해 하반기부터 민간 인프라를 활용해 한식 기초부터 조리법, 경영까지 산업 전주기 실무형 교육을 제공할 예정이다. 대학과 기업 등 공모를 통해 수라학교로 지정된 민간 기관이 정부가 개발한 현장 역량 중심의 표준 커리큘럼을 활용해 교육을 제공한다. 교육과정에 국내 유명 한식당과 연계한 인턴십 프로그램을 포함해 교육생의 실무 능력을 강화하고 교육 참여 유인도 제고할 계획이다.

수라학교는 외국인뿐만 아니라 내국인도 참여 가능하다. 정경석 농식품부 식품산업정책관 "당초 글로벌 한식 셰프 양성을 위해 외국인만을 대상으로 수라학교를 운영하려고 했지만, 한식에 관심이 있는 국내 젊은 셰프 배제할 필요가 없다고 판단했다"며 "외국인 셰프를 중심으로 운영하되 한국의 젊은 셰프들도 수라학교에 참여할 수 있도록 할 방침"이라고 설명했다.

농식품부는 수라학교의 교육생 모집을 위해서 해외 홍보 채널도 다각화할 예정이다. 재외공관과 해외 한국문화원 등을 활용해 수라학교 설명회를 개최하고 교육생을 모집한다. 나아가 외국인 셰프 지망생들이 한식에 대해 흥미를 느끼고 수라학교에 등록할 수 있도록 유명 요리학교인 미국 CIA와 이탈리아 알마 등 해외 요리학교에서도 한식 교육과정을 운영하는 방안도 논의하고 있다. 아울러 수라학교가 원활하게 운영될 수 있도록 교육을 마친 교육생을 대상으로 정부 인증 수료증을 발급할 계획이다.

외국인 교육생을 위한 비자 관련 사항도 유관 부처와 협의 중이다. 현재 한식조리연수생 비자인 'D-4-5'의 경우 조리사 근무경력 3년 이상 또는 조리 관련학과 학위 소지자 등의 요건과 일정 기준 이상의 한국어능력 점수도 갖춰야 한다. 농식품부 관계자는 "요건이 너무 까다롭다 보니 해당 비자 발급이 전무한 상황"이라며 "수라학교 교육생에 대한 비자 요건을 완화하는 방안을 논의할 예정"이라고 설명했다.

수라학교는 유료로 운영된다. 정 정책관은 "외국의 유명 요리학교처럼 유료로 운영해 수라학교 자체적으로 수익을 창출할 수 있는 구조로 만들려고 한다"며 "정부는 수라학교 홍보와 표준교육커리큘럼을 마련을 지원하고, 일부 교육생에게 장학금을 제공하는 방안도 검토하고 있다"고 말했다.

농식품부는 수라학교를 접근성이 좋은 대도시에 한국 문화를 보여줄 수 있는 상징적 공간으로 조성해 심도 높은 한식 교육을 제공할 계획이다. 아울러 스타 셰프와 식품 명인 등 한식 전문가를 초빙해 1:1 멘토링, 시그니처 메뉴 전수 등 소수 정예 교육을 제공하고, 양조장과 사찰, 지방 식품외식기업 등 주요 지역별 거점 한식 기관과 파트너십을 체결해 한국 식재료 실습 교육을 강화한다. 이를 통해 장기적으로 지역 식재료 소비·수출로 이어질 수 있도록 유도할 계획이다.

송미령 농식품부 장관은 "수라학교가 해외에 한식을 알리고, 우리 식문화를 전파할 수 있는 전초기지가 될 것"이라며 "한식과 K푸드 열풍이 일시적 유행을 넘어 세계 미식 트렌드로 자리 잡을 수 있도록 한식의 저변 확대를 위해 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자



