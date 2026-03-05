삼성전자, 인버터 제습기 출시…"전력 30% 절감·32dB 저소음"
전 모델 에너지소비효율 1등급 지원
기존 18L에 21L·23L 대용량 모델 추가
삼성전자가 인공지능(AI) 기반 절전 기능과 대용량 제습 성능을 강화한 2026년형 인버터 제습기를 출시했다고 5일 밝혔다.
올해 출시되는 전 모델에 제습 효율을 높이는 '디지털 인버터 컴프레서'를 탑재해 전 모델 에너지 소비효율 1등급을 지원한다.
스마트싱스 기반의 'AI 절약모드'를 활용해 전력 사용량을 최대 30%까지 줄일 수 있다. 또 신제품은 32dB 이하로 작동하는 저소음 모드를 지원해 수면 중에도 사용할 수 있다.
삼성전자는 기존 제습 용량 18L 모델에 21L, 23L의 대용량 모델을 새롭게 추가해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.
사용자는 세탁실이나 드레스룸 등 빠르고 강력한 제습이 필요한 공간부터 넓은 거실까지 사용 환경에 맞춰 제습 용량을 선택할 수 있다.
장마철 등 장시간 제습이 필요한 환경을 고려해 '연속 배수' 기능도 새롭게 적용했다. 제품 후면에 배수 호스를 연결하면 물통을 비우지 않고 연속으로 제습할 수 있다.
물통 상태를 즉시 확인할 수 있는 '물통 라이팅' 기능을 탑재했고, 스마트싱스 앱을 통해 스마트폰으로 제품을 원격 제어할 수 있는 '퀵 리모트' 기능도 지원한다.
임성택 삼성전자 생활가전(DA)사업부 부사장은 "혁신적인 기술로 사계절 내내 쾌적하고 건강한 실내 환경을 제공해 소비자의 삶의 질을 높이는 제품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
