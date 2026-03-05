전 모델 에너지소비효율 1등급 지원

기존 18L에 21L·23L 대용량 모델 추가

삼성전자가 인공지능(AI) 기반 절전 기능과 대용량 제습 성능을 강화한 2026년형 인버터 제습기를 출시했다고 5일 밝혔다.

올해 출시되는 전 모델에 제습 효율을 높이는 '디지털 인버터 컴프레서'를 탑재해 전 모델 에너지 소비효율 1등급을 지원한다.

삼성전자가 인공지능 기반 절전 기능과 대용량 제습 성능을 강화한 신형 고효율 인버터 제습기를 출시했다. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

스마트싱스 기반의 'AI 절약모드'를 활용해 전력 사용량을 최대 30%까지 줄일 수 있다. 또 신제품은 32dB 이하로 작동하는 저소음 모드를 지원해 수면 중에도 사용할 수 있다.

삼성전자는 기존 제습 용량 18L 모델에 21L, 23L의 대용량 모델을 새롭게 추가해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

사용자는 세탁실이나 드레스룸 등 빠르고 강력한 제습이 필요한 공간부터 넓은 거실까지 사용 환경에 맞춰 제습 용량을 선택할 수 있다.

장마철 등 장시간 제습이 필요한 환경을 고려해 '연속 배수' 기능도 새롭게 적용했다. 제품 후면에 배수 호스를 연결하면 물통을 비우지 않고 연속으로 제습할 수 있다.

물통 상태를 즉시 확인할 수 있는 '물통 라이팅' 기능을 탑재했고, 스마트싱스 앱을 통해 스마트폰으로 제품을 원격 제어할 수 있는 '퀵 리모트' 기능도 지원한다.

임성택 삼성전자 생활가전(DA)사업부 부사장은 "혁신적인 기술로 사계절 내내 쾌적하고 건강한 실내 환경을 제공해 소비자의 삶의 질을 높이는 제품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



