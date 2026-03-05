에코델타시티 강서선 예타 호재... 광역 교통 수혜 ‘반도 아이비플래닛’

기회발전특구 지정에 AI·로봇·데이터센터 기업 투자 지속...산업 집적 효과 가속

부산 에코델타시티가 사통팔달의 광역 교통망을 갖춘 서부산권 교통의 요충지로 급부상하고 있다. 최근 도시철도 강서선이 예비타당성조사 대상 사업으로 선정된 데 이어, 남부내륙철도 착공 등 굵직한 교통 호재가 잇따르며 이 지역 최대 규모 지식산업센터인 '반도 아이비플래닛'에 대한 관심이 뜨겁다.

강서선 예타 선정 및 남부내륙철도 착공… 서부산 교통의 중심 '에코델타시티'

서부산권의 교통 지도가 새로 그려지고 있다. 최근 강서구 대저역(3호선)에서 에코델타시티를 거쳐 명지오션시티까지 이어지는 도시철도 강서선(21.1km)이 기획재정부 예비타당성조사 대상사업으로 선정되며 대중교통 조기 확충에 대한 기대감이 높아졌다. 또한 서울과 거제를 잇는 총 174.6km 규모의 남부내륙철도가 본격 착공되면서, 기존 4~5시간 소요되던 서울~거제 간 이동 시간이 2시간 50분대로 단축될 전망이다. 이는 에코델타시티의 서울 및 수도권 접근성을 획기적으로 개선하는 핵심 호재로 평가받는다. 여기에 가덕대교~송정나들목 고가도로 기공식과 2029년 가덕도신공항 조기 개항 소식까지 더해지며 물류 이동 거점으로서의 가치가 더욱 커지고 있다.

더블역세권 입지에 광역교통망 품은 '반도 아이비플래닛' 분양 탄력

이러한 광역 교통 호재의 최대 수혜지로 반도건설의 '에코델타시티 반도 아이비플래닛'이 주목받고 있다. 단지는 도보 5분 거리에 강서선(계획)과 하단~녹산선(예정) 환승역이 들어서는 더블역세권 입지를 갖춰 입주 기업 직원들의 편리한 출퇴근을 보장한다. 또한 명지IC, 서부산IC가 인근에 위치해 주변 지역과의 연결성이 뛰어나며, 가덕도신공항과 인접해 있어 글로벌 비즈니스와 물류 수송에도 최적화된 환경을 제공한다. 특히 인근 19개 산업단지와 7천여 개 입주 기업이 포진한 배후 수요는 교통망 확충과 맞물려 기업들의 호실 선점 경쟁을 더욱 가속화하고 있다.

다양한 기업의 니즈를 반영한 하이브리드형 지식산업센터

'반도 아이비플래닛'은 반도건설만의 특화 설계도 돋보인다. 특히 업무형 지식산업센터는 소형 위주로 설계돼 투자 접근성이 용이하며, 필요면적에 따라 병합이 가능한 가변 평면설계로 만들어져서 기업 니즈에 맞는 다양한 업무공간으로 확장할 수 있다. 올해 부산시 강서구 내 지식산업센터 입주 가능 업종이 확대된 것과 맞물려 다양한 기업을 유치할 수 있는 유연함을 갖춰 관련 직군의 기업의 이목이 집중될 것으로 기대된다.

스마트 플랫폼 및 특화 설계로 교통 편의를 업무 효율로 극대화

반도 아이비플래닛은 우수한 교통 여건을 실제 업무 효율로 이어주는 스마트 시스템을 갖췄다. 부산 최초로 도입되는 스마트 플랫폼 앱을 통해 입주사 직원들은 방문자 및 차량 사전 등록, 시설 현황 확인 등을 손쉽게 처리할 수 있어 광역 교통망을 이용하는 외부 비즈니스 대응이 수월하다. 또한 연면적 16만 6,292㎡ 규모에 지하 2층~지상 8층으로 조성되는 부산 최대 규모 지식산업센터답게 제조형, 업무형, 독립형 등 하이브리드 구성으로 기업의 물류 및 사무 특성에 맞는 최적의 공간을 제공한다. 준공은 2026년 9월 예정으로 현재 제조형과 업무형 등을 분양 중이다.

