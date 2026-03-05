KB국민카드가 고객 중심의 디지털 서비스를 강화하기 위해 KB페이 앱 개편을 완료했다고 5일 밝혔다.


KB국민카드, KB페이 리뉴얼…"고객 중심 서비스 강화"
원본보기 아이콘

이번 개편은 고객의 이용 상황과 관심사를 보다 정확하게 반영하는 개인화 맞춤 서비스를 고도화해 주요 서비스를 더욱 쉽고 직관적으로 이용할 수 있도록 했다.

특히 KB페이 앱 홈 화면을 새롭게 구성했다. 카드 이용내역, 한도, 실적 및 혜택 정보를 새롭게 도입된 '듀얼홈'으로 한번에 확인할 수 있어 카드 관리 기능이 한층 편리해졌다. 고객이 자주 사용하는 기능과 콘텐츠를 전면에 배치해 복잡한 메뉴 이동 없이 한눈에 확인할 수 있도록 했다. 고객의 카드 이용 패턴과 흐름을 분석해 쇼핑, 여행, 예약 등 일상에 밀접한 비금융 콘텐츠를 자연스럽게 추천함으로써 KB페이를 온·오프라인에서 간편하게 결제하는 '결제 수단' 을 넘어 '생활 플랫폼' 으로 확장했다.


또 개인별 맞춤 금융 혜택을 금융 탭에서 편리하게 확인할 수 있도록 했다. 금융 서비스 이용 과정도 간소화했다. 통합 대출 조회 서비스를 통해 한 번의 인증만으로 여러 금융상품의 한도와 금리를 조회하고 바로 이용할 수 있다. 금융 상품 가입 도중 중단하더라도 이전 입력 정보를 이어서 사용할 수 있는 '이어하기' 기능도 도입해 반복 입력의 번거로움을 줄였다.

받을 수 있는 혜택과 참여 가능한 이벤트 정보도 한곳에 모았다. 이를 통해 고객이 자신의 소비 패턴에 맞는 혜택을 빠르게 찾고 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 했다.


KB국민카드 관계자는 "이번 리뉴얼은 고객이 KB페이 앱을 이용하는 전 과정에서 더 쉽고 편리함을 느낄 수 있도록 설계한 것이 핵심"이라며 "앞으로도 고객의 일상에 자연스럽게 스며드는 개인화 서비스와 디지털 경험을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.



이승형 기자 trust@asiae.co.kr
