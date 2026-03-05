티로보틱스, AW 2026 참가…자체개발 휴머노이드 실물 공개

로보틱스 전문기업 티로보틱스 티로보틱스 close 증권정보 117730 KOSDAQ 현재가 21,300 전일대비 3,090 등락률 +16.97% 거래량 117,575 전일가 18,210 2026.03.05 09:14 기준 관련기사 [클릭 e종목]"티로보틱스, AMR부터 휴머노이드까지 고도화되는 로봇 사업" 티로보틱스, 에이아이로보틱스 인수...스마트팩토리 물류 로봇 자동화 시스템 역량 확대 티로보틱스, 북미 배터리 단일공장에 300대 대규모 AMR 셋업 완료 전 종목 시세 보기 가 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)'에 참가했다고 5일 밝혔다. 지난 4일 시작한 AW 2026은 6일까지 서울 삼성동 코엑스에서 개최된다.

AW 2026은 매년 국내외 주요 제조기업과 글로벌 바이어가 대거 방문하는 산업자동화 전문 전시회다. 최신 스마트팩토리 기술과 로보틱스 트렌드를 한 자리에서 확인할 수 있는 행사다. 인공지능(AI) 기반 자동화, 자율이송로봇(AMR), 차세대 로봇 플랫폼 등이 주목받았다.

티로보틱스의 산업용 휴머노이드 '티알-웍스(TR-WORKS)'는 대형 진공로봇 및 AMR 사업에서 축적한 정밀 제어 기술을 기반으로 한다. 실제 제조 현장 투입을 전제로 개발돼 공정 연계와 협업 동선 고려가 용이하다.

휴머노이드 하부에는 자율주행 기반 이동 플랫폼을 적용해 공장 내 다수 로봇과의 통합 운용이 가능하다. 상부는 다관절 구동 구조를 채택해 반복 작업 및 공정 보조 업무를 수행한다. 센서 융합 기반의 작업 인지 기능과 확장형 인터페이스 구조를 통해 다양한 산업 환경에 맞게 커스터마이징도 할 수 있다.

회사는 최근 물류 자동화가 단순 자재 이송을 넘어 협동로봇 기반 픽앤플레이스(Pick&Place), 볼트 체결 등 공정 영역으로 확장되고 있다는 점에 주목하고 있다. 특히 자동화가 어려워 수작업에 의존해온 공정에 대해서도 AMR과 휴머노이드를 결합한 형태의 수요가 본격화되고 있다는 설명이다.

티로보틱스 관계자는 "하드웨어 기술과 국내 최고 수준의 AI 연구진과의 협업을 통한 피지컬 AI 적용이 이번 전시의 핵심"이라며 "투모로로보틱스, 경희대 연구팀과 협력해 시뮬레이션 기반 학습 기능을 고도화해 즉각 현장 투입이 가능한 피지컬 AI를 구현했다"고 말했다.

이어 "제조창고 물류 자동화를 위한 수직다관절 로봇 기반 팔레타이징, 무인지게차, 창고 자동화 솔루션 등 토탈 패키지도 준비 중"이라며 "향후 AMR은 제조공정 내 모빌리티 플랫폼으로 진화할 것이며 이에 맞춰 제품·기술 포트폴리오를 확장하겠다"고 덧붙였다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



