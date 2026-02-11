李대통령 "그냥드림 사업, '계란 훔쳐 감옥가지 말자'는 취지"

이 대통령, 충주시건강복지타운 방문

"다른 지역 거주한다고 제한할 필요 없다"

이재명 대통령과 김혜경 여사가 11일 충북 충주시건강복지타운 그냥드림 사업장을 방문해 관계자와 운영 현황에 대한 이야기를 나누고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 11일 설 연휴를 앞두고 '먹거리 그냥드림' 사업 현장을 둘러본 뒤 특정 지역에 구애받지 않는 행정을 강조했다.

이 대통령은 이날 충북 충주시의 충주시건강복지타운에 있는 '그냥드림 코너'를 찾았다. 그냥드림 사업은 끼니를 해결하기 어려운 이들에게 아무런 조건 없이 먹거리를 지급하는 사업이다. 전국 67개 시군구 107곳에서 운영 중이다.

이 대통령은 "(그냥드림 사업은) 시민 복지 사업이 아니고 '굶지는 말자', '계란 훔쳐서 감옥 가지 말자' 이런 취지"라면서 "(다른 지역에) 거주한다고 제한할 필요는 없다"고 말했다.

현장에서 이광훈 충주종합사회복지관장이 "충주시는 신분이 확인돼야 한다"고 말한 것에 대해서도 이 대통령은 "지침을 명확하게 줘야 할 것 같다"면서 "'우리 지역만' 이렇게 생각하고 있는 것 같다"고 지적했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 11일 충북 충주시건강복지타운 그냥드림 사업장에서 시민들과 기념촬영하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

또 이 대통령은 "방문자 특성들은 좀 구분해 봤느냐"면서 "우리 국민들이 '공짜로 주니 아무나 와서 막 집어간다' 이런 의심을 하는데 실제로 내가 알기로는 없다"고 강조했다.

이에 이 관장도 "맞다. 그런 사례는 없었다"면서 "좋은 정책이라고 얘기하면서 살기 좋다고 얘기하신다"고 화답했다.

이 대통령은 이후 센터 내부에서 진열대 물품을 살펴보고 직원들과 인사를 나눴다. 사업을 진행한 신한은행이 사업을 지원했다는 사실을 알리며 박수를 유도하기도 했다.

이 대통령은 동행한 김혜경 여사와 함께 센터에서 식사하는 이용자들과 인사를 나누고 기념 촬영을 했다.

이 대통령은 이들에게 "새해 복 많이 받으시라", "어서 드시라. 라면 불겠다"고 인사했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>