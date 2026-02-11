대구지방보훈청, 설 앞두고 ‘청렴하데이’ 행사 개최

청백리 주머니 배부·청탁금지법 이벤트로 공직기강 다져

국가보훈부 대구지방보훈청은 설 명절을 앞둔 11일 오전 정부 대구청사 2층 로비에서 '청렴의 향기는 백 리 밖으로'를 슬로건으로 한 '청렴하데이(DAY)' 행사를 개최했다.

대구지방보훈청이 설을 앞두고 ‘청렴하데이’ 행사를 개최하고 있다. 대구지방보훈청 제공 AD 원본보기 아이콘

이 행사는 명절을 앞두고 느슨해질 수 있는 공직기강을 확립하고 청렴 문화를 조직 전반에 확산하기 위해 마련됐다. 김종술 대구지방보훈청장은 출근하는 직원들에게 '청백리(淸白吏) 주머니'를 나눠주며 청렴 실천 의지를 다졌다.

대구지방보훈청은 직원들이 스스로 현대판 청백리가 돼 청렴을 내면화하고, 이를 조직과 사회 전반으로 확산시키는 '청렴의 선순환' 구축을 목표로 행사를 진행했다.

또 설 명절 기간 중 발생할 수 있는 부패 위험을 예방하기 위해 '설 명절 청탁금지법 바로 알기'와 선물 뽑기 이벤트도 병행했다. 직원들은 참여형 프로그램을 통해 관련 규정을 쉽고 재미있게 익힐 수 있도록 했다.

행사 부스에는 관련 포스터가 게시돼 ▲설 명절 기간(1월 24일∼2월 22일)에 한해 선물 가액 한도가 30만원으로 상향된 점 ▲직무 관련자와는 일체의 선물을 주고받을 수 없다는 점 등 청탁금지법의 핵심 내용이 안내됐다.

김종술 청장은 "직원들이 청렴을 딱딱한 의무가 아니라 일상의 가치로 자연스럽게 받아들이길 바란다"며 "활기차고 깨끗한 공직 문화를 조성해 국민에게 신뢰받는 보훈 행정을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>