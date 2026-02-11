제3회 디지털저널리즘혁신대상 수상작 3편 선정

온신협, 디지털 콘텐츠 대상에 동아일보 선정

서비스·비즈니스 대상에 서울경제, 매경에이엑스

한국온라인신문협회(회장 박학용)는 12일 제3회 디지털저널리즘혁신대상 수상작 3편을 선정해 발표했다.

디지털 콘텐츠 부문 대상 수상작에는 동아일보의 '누락: 당신의 아파트는 안녕하신가요'가 선정됐다. 수상자는 구특교·김수현·이문수·주현우·위은지(취재), 임상아·임희래(디벨로퍼), 정시은(크리에이티브디렉터), 홍진환(사진), 김지희(PD) 등 10명이다.

디지털 서비스·비즈니스 부문 대상은 서울경제신문의 'AI LINK'와 매경에이엑스의 'AI HUB'가 공동 수상한다. 수상자는 'AI LINK'라는 AI저널리즘 생태계를 구축한 서울경제신문의 우승호·강도원·문영광·성예현(미래전략부) 등 4명과 매경에이엑스의 'AI HUB'에 기여한 유영훈·신혜지(AI데이터부), 이동우·추교윤(개발부), 박은주·이성연·신명화·민지혜(DM전략기획부) 등 8명이다.

심사위원장을 맡은 유홍식 중앙대 교수는 "디지털 기술과 저널리즘을 융합해 독자 경험을 확장하는 응모작들이 해마다 늘고 있어 기대가 높아지고 있다"면서 "올해 콘텐츠 부문 응모작들은 디지털저널리즘의 진화를 보여주었으며, 서비스·비즈니스 부문 작품들은 플랫폼 구축, 수익모델 실험, 글로벌 확장 등 다양한 혁신을 통해 언론 산업의 미래 방향성을 제시했다"고 평했다.

각 부문 대상에게는 상패와 상금 500만원이 수여된다. 시상식은 오는 2월 25일 오전 10시 30분 서울 중구 태평로 한국프레스센터 19층 기자회견장에서 열릴 예정이다.





권수연 콘텐츠편집 매니징에디터



