크래프톤 '서브노티카' 시리즈 닌텐도 스위치 2로 즐긴다

하드웨어 성능 맞춰 그래픽 개선

'서브노티카 2' 연내 출시 예정

크래프톤은 크리에이티브 스튜디오 언노운월즈가 개발한 오픈월드 생존 제작 게임 '서브노티카'와 '서브노티카: 빌로우 제로'를 오는 17일 닌텐도 스위치 2로 출시한다고 11일 밝혔다.

두 게임은 향상된 닌텐도 스위치 2의 하드웨어 성능에 맞춰 그래픽 품질을 대폭 개선했다. 스위치 2 독을 통해 TV에 연결된 상태에서는 1440p, 휴대 모드에서는 1080p의 해상도로 구동되며, 두 모드 모두 60프레임의 부드러운 화면을 지원해 깊은 몰입감을 선사한다. 또 닌텐도 스위치 2의 컨트롤러인 '조이콘 2'에 최적화된 컨트롤 기능으로 한층 정밀하고 직관적인 조작이 가능하다.

닌텐도 스위치에서 이미 두 게임을 보유하고 있는 이용자는 별도의 추가 비용 없이 '닌텐도 e숍'에 접속해 닌텐도 스위치 2용 업그레이드 팩을 다운로드할 수 있다.

마이클 베렛 언노운월즈 PD는 "서브노티카는 단순한 생존을 넘어 낯선 세계와의 교감을 다루는 작품"이라며 "기존 팬들에게는 새로운 발견을, 처음 접하는 탐험가들에게는 잊지 못할 충격을 선사할 것"이라고 말했다.

언노운월즈가 차기작으로 개발 중인 '서브노티카 2'는 연내 출시될 예정이다. '서브노티카 2'는 최대 4명의 플레이어가 함께 기지를 건설하고 미지의 심해를 탐험하는 색다른 경험을 제공한다. PC·콘솔 간 크로스 플레이를 지원한다.





