여수세계섬박람회, '섬공연예술제' 공연단체 모집 공모

2026여수세계섬박람회조직위원회(이하 '조직위')는 섬을 주제로 한 공연 콘텐츠를 발굴하기 위해 '2026여수세계섬박람회 섬공연예술제' 공연단체 모집 공모를 실시한다고 밝혔다.

이번 공모는 섬박람회의 주제와 방향성을 공연예술로 구현할 수 있는 우수 작품을 선정해, 박람회 기간 동안 관람객에게 수준 높은 문화예술 콘텐츠를 선보이기 위해 마련됐다.

2026여수세계섬박람회조직위원회에서 「섬공연예술제」 공연단체를 모집한다.

공모 대상은 섬의 문화와 섬 주민을 주제로 공연이 가능한 전문 예술단체로, 국악ㆍ무용ㆍ연극ㆍ뮤지컬 등 4개 분야만 신청할 수 있다. 신청 단체는 최근 3년간 매년 1회 이상 공연 실적을 보유해야 하며, 개인 자격으로는 신청이 불가하다.

조직위는 여수 지역 예술단체를 포함해 총 4개 팀을 선정한다. 선정되면 특별공연장에서 각 팀당 4회 내외의 공연을 선보인다.

선정된 공연단체에는 작품당 최대 3천만 원 내외의 공연료를 차등 지원한다. 공연에 필요한 무대 기본시설, 음향·조명 시스템과 공식 홍보 채널을 활용한 홍보 지원도 함께 제공한다.

접수는 이달 20일 까지로 전자우편을 통해서만 신청 가능하다. 조직위는 서류심사와 발표심사를 거쳐 최종 공연단체를 선정한다. 공모 결과는 2026년 3월 27일 개별 통보 및 섬박람회 누리집을 통해 발표할 예정이다.

조직위 김종기 사무총장은 "이번 섬공연예술제는 섬의 고유한 이야기와 가치를 공연예술로 풀어내는 의미 있는 무대가 될 것"이라며 "창의적이고 완성도 높은 작품을 보유한 공연단체들의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



