임정환 모티프 대표 "독자성 논란에서 자유로워…국산 설계로 독파모 재도전"

자체 아키텍처로 차별화

"정부가 업계 피드백 반영해 최선 기준 정할 것"

"최근 논란이 된 '독자성' 논란에서 자유롭다. 우리만의 자체 아키텍처(설계도)로 승부수를 띄우겠다."

인공지능(AI) 스타트업 모티프테크놀로지스는 21일 아시아경제와의 인터뷰에서 "대기업에 비해 자본과 인력이 부족한 스타트업이고, 한 번 떨어진 경험이 있어 참여를 고민했지만 자체 아키텍처라는 차별성이 있어서 재도전을 결심했다"고 밝혔다.

모티프테크놀로지스는 과학기술정보통신부의 '독자 AI 파운데이션 모델(독파모)' 추가 공모 소식에 기존 AI 탈락 팀 중 가장 먼저 패자부활전 참여 의사를 밝혀 화제를 모았다. 네이버클라우드, NC AI를 비롯해 카카오, KT 등은 재도전을 하지 않겠다고 했다.

임 대표는 "정부가 '독자성'을 강조하고 있는 만큼 재도전해도 가능성이 있겠다고 판단했다"며 "추후 정부가 공개할 구체적인 평가방식이 어떤 식으로 나오더라도 뚫을 자신이 있다"고 말했다.

임 대표는 모티프테크놀로지스가 대형언어모델(LLM)과 대형멀티모달모델(LMM) 모두를 파운데이션 모델로 개발한 국내 유일의 기업이라는 점에 자신감을 내비쳤다. 그러면서 "모티프테크놀로지의 LLM '모티프 12.7B'는 모델 구축부터 데이터 학습까지 전 과정을 직접 수행했다"며 "전 세계 어떤 기업도 하지 않는 자체 아키텍처를 개발하고 있다"고 했다.

기존 트랜스포머 구조를 그대로 쓰지 않고, '그룹별 차등 어텐션' 기술을 자체적으로 개발해 적용했으며, 지능의 핵심인 어텐션 함수와 모델의 아키텍처 자체를 새롭게 설계했다고 그는 강조했다.

최근 논란이 되고 있는 '독자성' 기준에 대해서는 "외국 커뮤니티에서 우리나라의 LMM을 거론할 때 거대모델이 나왔다고 하지 자체적인 아키텍처가 나왔다고 하지는 않는다"면서 "새로운 독자적인 모델을 내놓아야 하는데 정부의 고민이 클 수밖에 없을 것"이라고 말했다. 이어 "기초 단계부터 완성까지 자체 기술로 제작해야 한다는 의미의 프롬스크래치(From Scratch)를 증명하는 방법은 하나다"면서 "모델을 개발할 때 기록을 남기는데 그 기록을 그대로 따라했을 때 지금의 결과물과 비슷한 게 나오는지 확인하는 것밖에 없다"고 말했다.

다만 최근 오픈소스 차용 논란에 대해서는 과도하다는 견해도 밝혔다. 휴대폰이나 노트북에 엔비디아 칩을 사용했다고 해서 그것을 엔비디아 제품이라고 부르지 않는다는 것. 그는 "중국 딥시크도 어텐션, 트랜스포머를 사용했지만 자체 아키텍처로 인정받은 점을 참고해야 한다"고 언급했다.

모티프테크놀로지스는 이번 재도전이 회사를 대중에게 알리는 기회가 될 수 있다고 봤다. AI업체 기업 '모레'의 자회사인 이 회사는 지난해 2월 AI업체 전문 모레의 자회사로 설 이름은 생소하지만 대표 이력은 화려하다. 수학을 전공한 임 대표는 카이스트에서 학사, 옥스포드 대학에서 박사학위를 받았으며, 삼성리서치에서 머신러닝 관련 개발에 참여했다. 펍지(PUBG)에서 데이터 사이언티스트로도 활동했다.

임 대표는 "글로벌 연구자나 개발자 커뮤니티를 보면, 독자성은 독자적인 아이디어에 대한 평가인 것이고 좋은 아이디어는 성능으로 귀결

된다"면서 "정부가 치열한 고민을 거쳐 업계 피드백을 반영해 최선의 기준을 만들어 줄 것으로 기대하며, 여러 기업들이 독파모 공모에 도전해 각사의 아이디어를 실현할 수 있는 장이 되기를 바란다"고 덧붙였다.





