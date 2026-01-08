부산과학기술고등교육진흥원, 시민플랫폼·산업·행정 혁신 공로 인정 받아

연구원 4명, 지역사회 기여 성과로 부산시장 표창

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부) 소속 연구원 4명이 시민 삶의 질 향상과 해양산업 육성, 지방공공기관 발전에 기여한 공로를 인정받아 부산시장 표창을 받았다.

부산과학기술고등교육진흥원 소속 연구원 4명이 시민 삶의 질 향상과 해양산업 육성, 지방공공기관 발전에 기여한 공로를 인정받아 부산시장 표창을 받고 기념촬영하고 있다. BISTEP 제공

이번 표창의 수상자는 김진배 선임연구원, 김현주 연구원, 우새미 선임연구원, 윤지윤 연구원이다. 이들은 각자의 전문 분야에서 부산 시정과 지역사회 발전에 실질적으로 기여한 성과를 높이 평가받았다.

김진배 선임연구원은 시민 참여 기반의 정책 소통 창구인 '부산시민플랫폼' 운영 활성화에 기여하며, 시민 삶의 질 향상과 따뜻한 공동체 조성에 이바지한 공로로 '부산시민플랫폼 업무 유공' 표창을 받았다. 김현주 연구원은 해양산업 육성 관련 업무를 적극적으로 추진해 지역 산업 경쟁력 강화와 지역사회 발전에 기여한 점을 인정받아 '해양산업 육성 유공' 표창을 받았다.

또 우새미 선임연구원과 윤지윤 연구원은 지방공공기관 발전 유공 표창 대상자로 선정됐다. 우새미 선임연구원은 경영평가 관련 업무를 체계적으로 추진해 공공기관 운영 내실화에 기여했으며, 윤지윤 연구원은 기관 제규정 정비 업무를 통해 공공기관 운영의 투명성과 효율성 제고에 공헌한 성과를 인정받았다.

김영부 BISTEP 원장은 "이번 표창은 각자의 자리에서 시민 삶의 질 향상과 지역 발전을 위해 꾸준히 노력해 온 연구원들의 성과가 공적으로 인정받은 결과"라며 "BISTEP은 부산의 정책 현장과 산업 수요에 밀착해 실질적인 변화를 만들어가는 연구·정책 전문기관으로서의 역할을 충실히 수행해 나가겠다"고 말했다.





