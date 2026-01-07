본문 바로가기
유럽이 주목한 정지훈, 3년 만에 신작…카카오, '유제' 독점 공개

이종길기자

입력2026.01.07 09:22

시계아이콘00분 30초 소요
'수평선'·'더 복서' 작가 귀환
인간의 탄생과 숙명, 죽음 다뤄

유럽이 주목한 정지훈, 3년 만에 신작…카카오, '유제' 독점 공개
원본보기 아이콘

유럽 최대 만화 축제가 인정한 정지훈 작가가 3년 만에 돌아왔다.


카카오엔터테인먼트는 지난달 30일 정 작가의 신작 웹툰 '유제(有臍)'를 카카오페이지와 카카오웹툰에서 독점 공개했다고 7일 밝혔다.

글로벌 히트작 '더 복서' 완결 이후 첫 작품이다. 제목 '유제'는 '배꼽이 있다'는 뜻이다. 어머니와 한 몸이었던 흔적이자, 태어남과 동시에 필연적으로 죽음을 향해 가는 인간의 숙명을 상징한다.


작품은 세상과 단절하려는 한 소녀와 삶의 의미를 긍정하는 또 다른 소녀의 이야기를 그린다. 작가는 상반된 두 인물을 통해 인간 실존이라는 주제를 서스펜스 스릴러 형식으로 풀어냈다. 깊이 있는 주제 의식을 파격적으로 연출해 '19세 이용가' 등급을 받았다.


정 작가는 장르를 넘나드는 이야기꾼으로 평가받는다. 전작 '수평선'으로 지난해 11월 이탈리아 '루카 코믹스 앤드 게임즈'에서 '옐로키드 올해의 책'을 수상하며 세계적 명성을 얻었다.

정 작가는 "존재와 인간의 의미를 두고 오랜 시간 치열하게 고민해 내놓은 결과물"이라며 "독자들과 함께 그 답을 찾아가는 여정이 되길 바란다"고 말했다. 웹툰은 매주 화요일 연재된다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
