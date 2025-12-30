본문 바로가기
IT·통합

배경훈 부총리 "쿠팡 개인정보 유출 3300만건 이상" 재확인

김보경기자

입력2025.12.30 11:46

30일 국회 쿠팡 청문회 출석
"정부 지시사항 없었다" 답변

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 연합뉴스

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 연합뉴스

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 30일 쿠팡의 개인정보 유출 범위가 3300만건 이상이라고 재확인했다.


배 부총리는 이날 국회에서 열린 '쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회'에서 쿠팡 측 주장을 반박하며 김영배 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 밝혔다.

쿠팡은 정보 유출 피의자인 전 직원을 자체 조사한 결과 계정 3000개만 확인했고 나머지는 삭제했다고 발표한 바 있다.


이에 배 부총리는 "동의할 수 없다"며 "3300만 건 이상의 이름, 이메일이 유출됐고 개인정보보호위원회, 경찰청, 민관 합동 조사단에서 이 사실을 확인했다"고 말했다.


이어 "추가로 배송지 주소, 주문 내용도 유출한 것으로 본다"며 "쿠팡 측이 합의되지 않은 결과를 사전에 발표했다는 것에 대해 심각한 우려를 표하고 싶다"고 덧붙였다.

김 의원이 "쿠팡은 한국 정부의 직접적 지시에 의한 협조를 통해서 3000개의 계정만 유출됐다고 보고했다. 허위 보고 아니겠나"라는 질의에 배 부총리는 "정부 지시사항 없었다"고 답했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
