본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

광명시, 민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체 선정…국비 1.5억 확보

정두환기자

입력2025.12.23 10:00

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1·2차 지급률 최상위권…지역화폐 지급률 1위
박승원 시장 "민생, 내년 시정의 최우선 순위"

경기도 광명시는 올해 정부가 시행한 민생회복 소비쿠폰 사업의 집행 우수 지방자치단체로 선정돼 특별교부세 1억5000만원을 확보했다고 23일 밝혔다.

광명시, 민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체 선정…국비 1.5억 확보
AD
원본보기 아이콘

행정안전부는 전국 243개 지방정부를 대상으로 민생회복 소비쿠폰 지급 실적, 사용 실적 및 사용처 확대 실적, 신청·지급 편의 제고, 홍보 실적 등을 종합 평가해 우수 지자체를 선정했다.


광명시는 이번 평가에서 소비쿠폰 지급률과 지역화폐 활용 측면에서 우수한 성과를 거둬 모범사례로 꼽혔다고 설명했다. 시는 1차 지급에서는 지급률 99.3%로 경기도 31개 시·군 중 1위, 2차 지급에서도 지급률 98.1%로 2위를 기록했다.

특히 소비쿠폰을 지역화폐인 광명사랑화폐로 신청한 비율은 1차 54.3%, 2차 55.7%로 경기도 평균(1차 22.2%, 2차 23.5%)의 두 배를 넘었다.


시는 사전 준비부터 현장 대응까지 촘촘하게 설계된 전략적 대응으로 이런 성과를 거뒀다고 부연했다. 지급 개시 2주 전부터 정책 전담 태스크포스(TF) 팀을 구성해 사업 전반을 점검하고, 전담 콜센터를 운영해 시민 불편을 최소화했다는 것이다.


거동이 불편한 시민과 디지털 취약계층을 위한 '찾아가는 신청 서비스'를 운영한 것도 높은 지급률의 배경이 됐다. 이 서비스를 통해 소비쿠폰을 받은 시민은 1차 225명, 2차 138명이었다.

박승원 광명시장은 "연초 민생안정지원금부터 민생회복 소비쿠폰까지 시민의 삶을 지키는 정책을 일관되게 추진해 온 노력이 이번 평가로 인정받아 뜻깊다"며 "내년에도 민생을 시정의 최우선에 두고 시민의 삶을 실질적으로 개선하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…날아오른 환율, 커피 수입 2조원 첫 돌파 "이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 아모프레 문 닫는다…'손절'한 코오롱FnC

"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르

"첫째 1000만원, 셋째는 1억원" 자식농사에 파격 지원 나선 농기계 전문기업

20억 건물 '투자 사기'…최준석 "빚 갚느라 월세살이" 고백

'주사이모와 찰칵' 알려지자…홍진영 "12년 전 사진, 기억조차 없어"

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

"기저귀 없애고 바닥엔 온돌"…'존엄케어' 요양병원 가보니

새로운 이슈 보기