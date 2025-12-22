[포토] 금융위, 생산적 금융 대전환 회의

이억원 금융위원장(앞줄 왼쪽 다섯 번째)과 정은보 한국거래소 이사장(앞줄 왼쪽 네 번째)을 비롯한 증권사 대표 및 주요 참석자들이 22일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 '생산적 금융 대전환 회의'에 앞서 기념촬영 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>