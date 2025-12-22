동두천시, 성매매집결지→시민 문화공원 탈바꿈…도시재생의 새 역사

동두천시, 국토부 노후주거지정비 지원사업 공모 선정

250억원 확보…도시재생 최초 '성매매집결지' 공원화

시민들에게 도시공간 되돌려주는 공공개발 모델 제시

경기 동두천시(시장 박형덕)가 국토교통부 주관 '2025년 노후주거지정비 지원사업' 공모에 최종 선정되며 도시의 해묵은 과제였던 성매매집결지 폐쇄와 노후 주거지 재생을 위한 마중물 예산 250억원을 확보했다.

동두천시는 이번 선정으로 국비 150억원과 지방비 100억원을 확보, 오는 2026년부터 2030년까지 5년간 동두천중앙역세권 일대를 중심으로 대대적인 정비 사업에 착수한다고 22일 밝혔다.

이번 선정은 동두천시가 추진하는 동두천중앙역세권 일원의 노후 주거지 정비와 함께, 한국 현대사의 아픔이 서린 성매매집결지를 공공 문화공간으로 전환한다는 점에서 대한민국 도시재생의 새로운 이정표를 세웠다는 평가를 받고 있다.

도시재생, 아픔의 역사를 미래의 공간으로 바꾸다

이번 사업의 핵심은 '성매매집결지(생연동 660-1번지 일원)'의 기능 전환이다. 동두천시는 과거 미군 주둔이라는 역사적 배경 속에서 형성된 성매매집결지를 주민 편의시설 중심의 문화공원으로 조성하는 계획을 제시했다.

동두천시는 한국전쟁 이후 장기간 미군 부대가 주둔하면서 기지촌 문화가 형성됐고, 성매매집결지는 그 역사의 어두운 단면을 상징했다. 시는 이러한 미군 주둔과 연계된 구조적 문제를 청산하고, 지역 공동체의 상처를 치유하는 공간으로 탈바꿈시키기로 결정했다.

특히 이번 사업은 도시재생사업을 통해 성매매집결지를 완전히 해소하는 대한민국 유일의 사례라는 점에서 주목된다. 해당 부지를 민간 수익사업이 아닌 시민을 위한 생연문화공원과 주차장 등으로 조성해 공공에 환원하는 것이 차별점으로 강조됐다. 이는 단순한 물리적 환경 정비를 넘어, 도시가 안고 있던 윤리적·사회적 문제를 공공 주도로 해결했다는 점에서 의미가 크다.

중앙역세권, 노후 주거지의 활력 거점으로 도약

성매매집결지 공원화와 함께 동두천중앙역 역세권 일원의 노후주거지 정비도 병행 추진된다. 이 지역은 맹지(길이 없는 땅)와 노후 주택이 밀집해 주거 환경이 열악하고, 범죄 발생 우려가 높은 구간이었다.

시는 이 일대의 빈집 7호를 철거하고, 주민 수요가 높았던 어수정 역사마당, 길목지킴 쉼터, 마을 주차마당 등 생활밀착형 커뮤니티 공간으로 조성할 계획이다. 특히 빈집 정비를 통해 확보한 공간을 주민 휴식과 교류를 위한 공공시설로 조성해 주거지 활력 회복에 집중할 방침이다.

사업 기간은 2026년부터 2030년까지 5년간이며, 이와 함께 노후주택 집수리 지원(30호), 맹지 해소를 위한 도로 개설, 안전한 보행 환경 개선 사업도 추진된다. 이를 통해 중앙역세권 일원의 주거 환경이 전반적으로 개선될 것으로 기대된다.

동두천시 관계자는 "이번 노후주거지정비 지원 공모사업 선정은 도시의 오랜 아픔을 치유하고 시민에게 희망의 공간을 돌려주기 위한 시의 강력한 의지가 국토부로부터 인정받은 결과"라고 말했다.

이어 "민간 개발 이익이 아닌, 성매매집결지를 공원과 주차장으로 조성해 시민에게 환원하는 공공 주도의 정비 모델을 전국 최초로 성공시켜 도시재생의 모범 사례가 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

동두천시는 2026년 상반기까지 도시재생활성화계획을 수립하고, 속도감 있는 사업 추진을 통해 도시 활력 증진과 주거 환경 개선이라는 두 가지 목표를 동시에 달성할 계획이다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



