메르세데스-벤츠, 창업진흥원과 유망 스타트업 지원 맞손

교육·멘토링·실증·사업화 지원 확대

메르세데스-벤츠 코리아는 창업진흥원과 국내 스타트업 지원을 위해 '어라운드 엑스(X)' 운영 협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

어라운드 X는 중소벤처기업부와 창업진흥원이 운영하는 글로벌 기업 협업 프로그램으로, 글로벌 선도 기업들과 협업하여 국내 스타트업의 성장과 해외 진출을 지원한다.

메르세데스-벤츠 코리아는 내년부터 '어라운드 X' 파트너로 참여, 오픈 이노베이션 프로그램 '스타트업 아우토반 코리아'를 연계 추진한다. 참여 스타트업들은 정부의 사업 지원금 및 특화 프로그램을 기반으로 실증(PoC) 설계, 멘토링, 사업화 검증, 해외 네트워킹 등 지원 체계를 더욱 강화할 수 있게 된다.

아울러 메르세데스-벤츠 코리아는 지난 11일 '컴업 2025' 행사에서 '스타트업 아우토반 코리아' 운영 성과와 올해 선발된 5개의 국내 혁신 스타트업들의 프로젝트 개발 성과를 공유하는 '엑스포 데이'도 개최했다.

마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 대표는 "국가 지원 체계와 연계로 국내 유망 스타트업들이 글로벌 진출 기반을 더욱 강화하는 계기가 될 것"이라며 "미래 모빌리티 분야에서 새로운 협력 기회를 발굴할 수 있는 더 큰 기반이 마련된 만큼 혁신 스타트업과 협력 기회를 지속적으로 확대하고 적극 지원해 나가겠다"고 했다.





