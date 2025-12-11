본문 바로가기
경찰 총경 이상 마약검사 전원 음성…18명 '검사 거부'

임춘한기자

입력2025.12.11 10:34

총경 이상 경찰관을 대상으로 마약 검사를 실시한 결과 검사에 동의하지 않은 18명을 제외하고 전원 음성이 나왔다.


11일 서범수 국민의힘 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 총경 이상 경찰 검사 대상자 911명 중 893명이 마약 검사를 받았다. 그 결과 양성 반응이 나와 감찰 등 조치를 한 경찰관은 없었다. 다만 18명은 마약 검사에 동의하지 않아 검사를 실시하지 못했다.

마약 검사는 실효성 확보를 위해 불시로 진행됐고, 인권 침해를 최소화하기 위해 개인 동의를 받아 '간이타액 검사' 방식으로 이뤄졌다.


앞서 경찰청은 "마약사범은 경찰에 존재할 수 없다는 대원칙을 확립하고, 마약 단속의 주체로서 국민에 당당하도록 선제적 내부검사 체계를 구축한다"고 검사의 취지를 밝혔다.


경찰청은 앞으로는 경찰공무원법 개정을 통해 일선 경찰서별로 전 직원의 10% 범위에서 마약 검사를 추진하겠다는 계획이다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

