'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복

코스피지수가 26일 기관의 매수세와 함께 3900선을 회복했다. 미국발 12월 금리 인하 기대감도 투자심리를 끌어올리고 있다.

이날 오전 9시52분 기준 코스피지수는 전날 대비 49.91포인트(1.29%) 오른 3907.69에 거래되고 있다. 이날 지수는 34.10포인트(0.88%) 오른 3891.88로 출발한 후 상승폭을 확대했다. 기관이 3220억원어치를 순매수하며 상승세를 이끌고 있다. 반면 개인은 3376억원어치, 외국인은 227억원어치를 각각 팔아치우고 있다.

26일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

업종별로 보면 건설(3.50%), 기계장비(3.39%), 전기가스(3.17%), 일반서비스(2.98%), 유통(2.03%), 화학(1.82%), 제약(1.76%) 등 대부분 업종이 상승했다.

시가총액 상위 종목 중 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 77,600 전일대비 4,100 등락률 +5.58% 거래량 2,901,421 전일가 73,500 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 반도체 조정? 전문가들은 ‘저점 매수 기회’로 본다는데AI 투자 ‘군비 경쟁’ 현실화…내년 초 대비 중소형주 비중 확대 유효코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자' 전 종목 시세 보기 close (5.17%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 10,000 등락률 +4.38% 거래량 288,496 전일가 228,500 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세5대 건설사, '곳간' 채우고 '원가율' 잡았다…'탈주택' 흐름도 뚜렷[건설 3Q 성적표] 전 종목 시세 보기 close (3.72%), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 53,100 전일대비 1,600 등락률 +3.11% 거래량 4,722,243 전일가 51,500 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 [특징주]한국전력, 3일째 상승세 지속…신고가연 4%대 금리로 최대 4배 투자! 신용미수대환도 당일 즉시!美·유럽이 모르는 노하우, 한국만 알고 있다…40년 만에 다시 오는 원전 사이클 전 종목 시세 보기 close (3.50%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 428,500 전일대비 15,000 등락률 +3.63% 거래량 154,417 전일가 413,500 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 '역대급 매도 폭탄' 15조 던진 외국인…'ABC' 테마는 담았다코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close (2.54%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 187,800 전일대비 5,300 등락률 +2.90% 거래량 353,721 전일가 182,500 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로? 신용미수대환도 즉시 가능셀트리온, '짐펜트라' 소장형 크론병서 일관된 치료효과 확인[클릭 e종목] "셀트리온, 이익 커지고 신약 늘고" 전 종목 시세 보기 close (2.47%), 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 149,900 전일대비 3,200 등락률 +2.18% 거래량 71,562 전일가 146,700 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세[1mm금융톡]취임 100일 이찬진 원장, 고개 든 내부 불만… 리더십 시험대에삼성생명, '삼성 바로받는 연금보험' 출시 전 종목 시세 보기 close (1.98%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 76,500 전일대비 1,600 등락률 +2.14% 거래량 1,193,769 전일가 74,900 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 신용·미수대환 걱정 끝! 연 4%대 금리로 당일 해결...추가 투자금도 4배까지코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (1.60%), HD한국조선해양 HD한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 427,000 전일대비 7,000 등락률 +1.67% 거래량 49,841 전일가 420,000 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 HD현대, '18년만 최대' 컨테이너선 수주…2조원 규모 초대형선 8척코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (1.43%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 79,000 전일대비 1,500 등락률 +1.94% 거래량 314,833 전일가 77,500 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 AI 굴기 위해 금융위·산업부·과기부 뭉친다… 국민성장펀드 지원단 신설신한카드, 아름인도서관 개관…"사회공헌활동 실천"美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (1.29%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 560,000 전일대비 12,000 등락률 +2.19% 거래량 47,149 전일가 548,000 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'HD현대, '18년만 최대' 컨테이너선 수주…2조원 규모 초대형선 8척조선 3사, 일제히 '신용도 A급' 회복…중후장대 중 예외적 개선 흐름 전 종목 시세 보기 close (1.28%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 879,000 전일대비 20,000 등락률 +2.33% 거래량 58,700 전일가 859,000 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 신용미수 대환 당일 OK! 저가매수 자금 최대 4배, 금리 4%대한투 "방산업종, 내년 수출·이익 증가세 지속…'비중확대' 유지"코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자' 전 종목 시세 보기 close (1.28%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 261,500 전일대비 4,000 등락률 +1.55% 거래량 152,979 전일가 257,500 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 자율주행 규제 손질에 "환영" 잇따라…2027년 무인 車 상용화현대차그룹, 韓 최초 아시아 광고제 '4관왕' 휩쓸어현대차·기아, 2년 연속 안전관리 최우수 연구실 선정 전 종목 시세 보기 close (1.17%) 등이 상승했다. 특히 인공지능(AI) 관련 전력·반도체주가 힘을 받고 있다.

다만 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 522,000 전일대비 3,000 등락률 +0.58% 거래량 2,407,230 전일가 519,000 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 반도체 조정? 전문가들은 ‘저점 매수 기회’로 본다는데[오늘의신상]"먹는 반도체칩 나왔다"…세븐일레븐, SK하이닉스와 'HBM칩' 출시'역대급 매도 폭탄' 15조 던진 외국인…'ABC' 테마는 담았다 전 종목 시세 보기 close (-1.83%), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 294,500 전일대비 4,000 등락률 +1.38% 거래량 214,265 전일가 290,500 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세SK스퀘어의 쌍권총, 주주환원과 SK하이닉스 [클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close (-1.20%) 등은 하락세를 보였다. GPU(그래픽처리장치)의 대항마로 TPU(텐서처리장치)가 급부상하면서, 그간 인공지능(AI) 인프라 시장을 이끈 엔비디아의 지위가 흔들린 영향으로 풀이된다.

같은 시간 코스닥지수는 전날 대비 13.11포인트(1.53%) 오른 869.14를 기록했다. 이날 지수는 7.25포인트(0.85%) 오른 863.28로 출발한 후 상승폭을 키웠다. 외국인은 366억원어치를 순매도하고 있고, 기관이 213억원어치를 순매수하고 있다. 개인은 432억원어치를 사들였다.

시가총액 상위 종목 중에선 올릭스 올릭스 226950 | 코스닥 증권정보 현재가 132,100 전일대비 6,000 등락률 +4.76% 거래량 415,619 전일가 126,100 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입 전 종목 시세 보기 close (4.52%), 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 260,500 전일대비 13,500 등락률 +5.47% 거래량 46,195 전일가 247,000 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (4.45%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 68,000 전일대비 5,200 등락률 +8.28% 거래량 808,689 전일가 62,800 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감[특징주]'TG-C 임상 기대감' 코오롱티슈진, 8.58%↑ 전 종목 시세 보기 close (3.82%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 146,400 전일대비 9,000 등락률 +6.55% 거래량 210,431 전일가 137,400 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감 전 종목 시세 보기 close (3.71%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 186,400 전일대비 13,500 등락률 +7.81% 거래량 370,980 전일가 172,900 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감 전 종목 시세 보기 close (3.24%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 63,900 전일대비 800 등락률 +1.27% 거래량 993,314 전일가 63,100 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세기술 변곡점 진입 리노공업 [클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close (3.01%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 80,400 전일대비 5,200 등락률 +6.91% 거래량 1,476,375 전일가 75,200 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 신용미수 대환 당일 OK! 저가매수 자금 최대 4배, 금리 4%대코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'신용미수대환 당일 OK, 저가매수 자금도 최대 4배까지...금리는 연 4%대 전 종목 시세 보기 close (2.13%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 47,100 전일대비 1,300 등락률 +2.84% 거래량 183,191 전일가 45,800 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감 전 종목 시세 보기 close (1.97%), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 220,000 전일대비 4,500 등락률 +2.09% 거래량 17,028 전일가 215,500 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감휴젤, '바이리즌 스킨부스터 HA' 임직원 교육 실시美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (1.86%), 보로노이 보로노이 310210 | 코스닥 증권정보 현재가 242,500 전일대비 13,000 등락률 +5.66% 거래량 72,013 전일가 229,500 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합4200 목전서 상승분 반납…코스피, 4100선 회복 마감 전 종목 시세 보기 close (1.31%) 등이 상승했다. 반면 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 72,400 전일대비 10,800 등락률 -12.98% 거래량 256,614 전일가 83,200 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감'4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감' 전 종목 시세 보기 close (-11.42%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 324,500 전일대비 6,000 등락률 +1.88% 거래량 88,911 전일가 318,500 2025.11.26 10:27 기준 관련기사 AI 투자 ‘군비 경쟁’ 현실화…내년 초 대비 중소형주 비중 확대 유효AI 흔들려도 판은 끝나지 않았다? 저점매수를 고려 중이었다면코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자' 전 종목 시세 보기 close (-0.63%) 등은 하락세를 나타냈다.

한편 25일(현지시간) 미국 뉴욕 증시는 12월 금리 인하 기대감에 힘입어 상승 마감했다. 특히 '통화 완화 선호' 인물로 평가받는 케빈 해싯 미국 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 차기 연방준비제도(Fed) 의장의 유력 후보로 떠오르며, 시장 유동성 확대 기대감을 끌어올렸다.

이에 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일 대비 664.18포인트(1.43%) 상승한 4만7112.45에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 60.76포인트(0.91%) 오른 6765.88, 기술주 중심의 나스닥지수는 153.586포인트(0.67%) 상승한 2만3025.591에 거래를 마쳤다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>