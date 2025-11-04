토스플레이스, 단말기 설치 가맹점 20만 돌파 기념 이벤트

서울 광진구 신규 가맹점 협업

SNS·현장홍보…무료 음료이벤트

비바리퍼블리카의 결제 단말기 및 포스(POS) 솔루션 공급 자회사 토스플레이스는 단말기 설치 가맹점 수 20만개 돌파를 기념하는 오프라인 이벤트를 진행했다고 4일 밝혔다.

토스플레이스 20만 가맹점 돌파를 기념해 진행한 오프라인 이벤트에서 참여한 토스플레이스와 하푸 건대본점 임직원이 기념촬영을 하고 있다. 토스플레이스 AD 원본보기 아이콘

토스플레이스는 단말기 설치 가맹점을 늘리는 걸 넘어 사업을 시작한 가맹점을 응원하고 돕기 위해 이벤트를 기획했다고 설명했다. 행사에 참여한 하푸 건대본점은 토스플레이스가 단말기 설치 가맹점 수 20만개를 돌파한 지난 9월께 문을 연 브런치 레스토랑이다.

토스플레이스는 행사 사흘 전부터 하푸가 있는 서울 광진구 일대에서 사전 오프라인 홍보를 했다. 자사 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 관련 콘텐츠를 게재했다.

행사 날에는 매장 인근을 지나는 시민 100여명에게 하푸 소개 QR코드가 담긴 엽서를 전달해 자연스럽게 매장을 알렸다.

매장 방문 고객 선착순 100명에게 커피 또는 음료를 무료로 제공했다. 식사를 마친 고객에게는 디저트 메뉴를 추가로 줬다.

토스플레이스에 따르면 하푸의 행사 날 매출은 평소보다 약 40~50% 늘었다.

토스플레이스는 앞으로도 소상공인을 대상으로 한 다양한 마케팅 행사를 지원할 계획이다.

토스플레이스 관계자는 "사장님 한 분 한 분의 도전에 어떻게 응답할 수 있을지 고민하며 만든 프로젝트"라며 "현장에서 가맹점주들의 생생한 이야기를 듣고 어떤 도움이 필요한지 체감할 수 있었던 소중한 경험이었다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>