아이윌미디어, 글로벌 숏폼 드라마 제작 본격화

'혼검:헌터스' 촬영 종료

'꿈에서 자유로' 리딩 완료

아이윌미디어가 글로벌 숏폼 드라마 시장 진출을 본격화한다.

이 기업은 판타지 액션물 '혼검:헌터스'가 지난달 말 촬영을 마쳤고, 웹툰 원작 '꿈에서 자유로'는 대본 리딩을 마쳤다고 30일 밝혔다.

일본 GOKKO와 공동 제작한 '혼검:헌터스'는 유튜버가 여검객의 혼과 만나 현대에 출몰한 귀물을 퇴치하는 이야기다. 김진환, 안재모, 블락비 재효 등이 출연했다.

크릭앤리버엔터테인먼트와 공동 제작하는 '꿈에서 자유로'는 학원 판타지 복수극이다. 유선호, 저스트비 추시우, 여주하, 다이아 출신 권채원 등이 호흡을 맞춘다.

전용주 아이윌미디어 대표는 "내년에 신작 다섯 편 이상을 제작해 전 세계 플랫폼에 배급하겠다"고 밝혔다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>