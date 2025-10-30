한림대 RISE 본부, '산학연협력 EXPO' 참가…지역 경제 활성화 의지 다져

대구 EXCO 산학연 EXPO서 협력 성과 공개

한림대학교(총장 최양희) RISE 본부는 지난 29일부터 31일까지 대구 EXCO에서 열리는 '2025 산학연협력 EXPO'에 참가해 사업을 홍보하고 관계 기관과의 교류에 나섰다.

2025 산학연협력 EXPO’에 참가한 한림대 RISE 본부. 한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

'2025 산학연협력 EXPO'는 교육부, 과학기술정보통신부, 대구광역시가 공동 주최하고, 한국연구재단이 주관하는 행사로, "지역과 함께, 산학연으로 여는 신산업의 미래"를 주제로 개최됐다.

행사장에는 정부 산학연협력 정책을 소개하는 정책홍보관, 지역 RISE사업 혁신 성과를 전시하는 지역성장관, 신산업 분야별 성과를 다룬 신산업관 등이 마련됐으며, 글로벌 지산학연 포럼, RISE 초광역 매칭데이, 학생 진로체험 등 다양한 부대행사도 함께 진행됐다.

한림대학교 RISE 본부는 지역성장관에 참가해 대학의 주요 사업을 홍보하고 △(주)지원바이오 △(주)벤치컴퍼니 △(주)설악자연농원 농업회사법인 등 협력 기업과 공동 개발한 성과를 소개했다.

홍석민 RISE 본부장은 "한림대학교 RISE 사업단은 이번 행사를 통해 산학연 협력 네트워크를 확장하고, 이를 바탕으로 혁신적인 연구 개발과 인재 양성에 힘쓰는 한편, 신산업 육성과 지역경제 활성화에 적극 기여함으로써 지속 가능한 발전의 토대를 다질 것이다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>