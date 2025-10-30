시진핑 "미·중 관계 올바른 방향 나아가야…전반적으로 안정세"

시진핑 중국 국가주석이 30일 열린 미·중 정상회담에서 "여러 바람, 역풍, 도전과제가 있다고 해도 미·중 관계는 올바른 길을 향해 동일한 방향으로 나아가야 한다"고 말했다.

시 주석은 이날 부산 김해공항 공군기지 내 접견장인 나래마루에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 미·중 정상회담 모두발언에서 "미·중 관계는 전반적으로 굉장히 안정세를 유지하고 있다"며 이같이 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 30일 부산 김해공항 공군기지 내 접견장인 나래마루에서 열린 미·중 정상회담에서 악수하고 있다.

이어 그는 "국가 상황이 항상 다르기 때문에 동의하지 않는 경우도 있을 수 있으며, 이는 정상적인 것"이라고 밝혔다. 또 "중국은 미국과 협력할 준비가 돼 있으며, 미·중은 친구가 돼야 한다"며 "중국의 발전은 '미국을 다시 위대하게(MAGA·Make America Great Again)' 비전과도 함께 간다"고 전했다.





