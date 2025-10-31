'오천피'도 현실로 다가오나? 역대급 불장에 높아지는 눈높이

먼 얘기로만 여겨졌던 '코스피 5000'이 현실 목표로 부상하고 있다. 최근 코스피가 4000선을 돌파하며 사상 최고치를 경신한 가운데, 주요 증권사들이 2026년 목표치를 5000포인트로 제시하기 시작했다.

글로벌 유동성 확대와 기업 실적 개선, 그리고 정부의 자본시장 활성화 정책이 맞물리면서 한국 증시가 구조적 상승 국면에 진입했다는 평가다. 전문가들은 "3저(저달러·저유가·저금리) 호황 재현과 함께 코스피 6000도 가능하다"며 "단기 조정보다는 중장기 강세 흐름에 주목해야 할 시점"이라고 진단했다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 24,350 전일대비 3,300 등락률 +15.68% 거래량 15,051,442 전일가 21,050 2025.10.31 13:17 기준 관련기사 [클릭 e종목]"대한전선, 해저케이블 수주 확대"연 4%대 금리 주식자금으로 모처럼의 기회 살려볼까? 최대 4배까지연 4%대 부담 없는 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 OK 전 종목 시세 보기 close , 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스피 증권정보 현재가 126,200 전일대비 1,500 등락률 +1.20% 거래량 726,160 전일가 124,700 2025.10.31 13:17 기준 관련기사 [특징주]'단기급등 부담' 엘앤에프, 14% 하락조방원’ 이끈 코스피 4000 돌파…정책·실적 두 날개로 강세장 본격화[클릭 e종목]"엘앤에프, 흑자전환 발판삼아 ESS 선두로" 전 종목 시세 보기 close , 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 42,350 전일대비 1,550 등락률 -3.53% 거래량 1,294,614 전일가 43,900 2025.10.31 13:17 기준 관련기사 연 4%대 금리 주식자금으로 모처럼의 기회 살려볼까? 최대 4배까지달리는 말에 올라타도 될까? 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로투자금 4배 확대, 금리는 4%대! 신용·미수 대환 즉시 가능 전 종목 시세 보기 close , 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 162,200 전일대비 400 등락률 -0.25% 거래량 377,016 전일가 162,600 2025.10.31 13:17 기준 관련기사 코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 '4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감' 전 종목 시세 보기 close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 486,500 전일대비 14,500 등락률 +3.07% 거래량 412,001 전일가 472,000 2025.10.31 13:17 기준 관련기사 코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 '4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감' 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>