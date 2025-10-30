얇은 폴더블 AI 폰 통했다…모바일 부문, 삼성 3분기 영업익 30%

전체 영업익의 30% 비중 차지

연말 성수기 프로모션 진행 예정

인공지능(AI) 폴더블 폰 판매 호조에 힘입어 삼성전자의 올해 3분기 MX(모바일경험)와 네트워크 부문 영업이익이 3조6000억원을 기록했다. 3분기 전사 영업이익 12조2000억원 가운데 약 30% 비중을 차지한 셈이다.

삼성전자 '갤럭시 Z 폴드7'.

30일 삼성전자는 올해 3분기 연결 기준으로 매출 86조1000억원, 영업이익 12조2000억원을 기록했다고 밝혔다.

특히 갤럭시Z 폴드7 판매 호조로 MX와 네트워크 부문 매출은 34조1000억원, 영업이익 3조6000억원을 기록했다. 전체 매출과 영업이익의 39%, 30% 비중을 차지했다.

MX·네트워크 부문은 전년 3분기 실적과 비교하면 매출과 영업이익이 각각 12%, 27% 증가했다. 고가의 플래그십 제품의 매출이 늘고, 태블릿·웨어러블 신제품 판매가 증가하면서 두 자릿수 수익성을 유지했다.

삼성전자는 연말 성수기 프로모션을 통해 갤럭시 S25 시리즈와 폴더블 등 인공지능(AI) 스마트폰 판매를 지속 확대할 계획이다. 태블릿, 웨어러블 제품도 신규 프리미엄 제품 중심으로 판매를 강화할 계획이다.

최근에는 헤드셋 형태의 모바일 기기 '갤럭시 XR'을 출시했다. 멀티모달 AI를 기반으로 음성·시선·제스처 등을 인식해 사용자와 기기 간 직관적인 상호작용이 가능한 점이 특징이다.

삼성전자 관계자는 "내년에도 MX 부문은 AI 리더십 강화를 통해 플래그십 제품 중심으로 판매를 확대하고 원가 효율화도 지속 추진할 계획"이라고 밝혔다.





김보경 기자



