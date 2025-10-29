동아에스티, 3분기 매출 분기 최대 '1984억'

R&D 집행에 영업익 감소

동아에스티가 올해 3분기 ETC(전문의약품) 부문의 호조에 힘입어 분기 기준 최대 매출을 기록했다.

서울 동대문구 동아에스티 본사 전경. 동아에스티 AD 원본보기 아이콘

동아에스티는 연결기준 올해 3분기 매출이 1984억원으로 전년 동기 대비 10.5% 증가했다고 29일 공시했다. 영업이익은 168억원으로 15.4% 감소했다. 회사 측은 "새로운 ETC 품목 매출 확대가 분기 최대 매출로 이어졌지만 지난해 3분기에 낮은 R&D 집행 효과가 반영돼 영업이익은 기저효과가 있었다"고 설명했다.

실제 3분기 R&D 비용은 264억원으로 전년 동기(203억원) 대비 30%가량 늘었다. 동아에스티는 신약 파이프라인 확대와 글로벌 임상 가속화를 위해 R&D 투자 기조를 유지하는 중이다.

ETC 부문 매출은 1453억원으로 전년 대비 20.6% 증가했다. 기존 성장 품목인 그로트로핀과 모티리톤이 견조한 흐름을 보였으며, 자큐보와 디페렐린 등 신규 품목이 본격 매출에 기여하기 시작했다. 특히 자큐보는 143억원을 기록하며 전년 동기 대비 2014% 성장했다.

그로트로핀은 360억원(+6.6%), 모티리톤은 97억원(+4.5%)을 각각 기록했다. 반면 슈가논은 64억원으로 소폭 감소했다. 타나민은 27.8% 증가한 34억원을 기록하며 회복세를 보였다.

해외사업 부문은 409억원으로 11.0% 감소했다. 박카스 수출 물량이 소폭 줄었고, 자가면역치료제 이뮬도사는 상반기 재고 조정 영향으로 실적이 감소했다. 다만 당뇨병 치료제 에보글립틴은 108.2% 증가한 40억원으로 두 자릿수 성장을 보이며 반등세를 이끌었다.

동아에스티는 실적 변동성보다 산업 가치 확장을 위한 R&D 강화 전략에 집중하고 있다. 미국 자회사 메타비아를 통해 개발 중인 MASH (대사이상 간질환) 치료제 DA-1241은 글로벌 임상 2a상을 완료했다. 지난해 12월 발표된 탑라인 데이터에서 ALT, CAP, FAST, HbA1c 등 핵심 평가지표 전반에서 안전성과 유효성을 확인했다. 해당 품목은 오는 11월 미국간학회(AASLD)에서 임상 데이터 후속 발표가 예정돼 있다.

비만 치료제 DA-1726은 글로벌 임상 1a상 파트2까지 체중감량 효과와 안전성을 확인했다. 현재 최대 내약 용량 탐색 추가 시험이 진행 중이며 올해 12월 탑라인 발표가 예정됐다. 11월 미국비만학회(Obesity Week)에서 임상 및 전임상 데이터가 공개될 예정이다.

치매치료제 DA-7503은 타우 단백질 응집을 표적으로 하는 저분자 신약으로, 국내 임상 1a상이 진행 중이다. 4분기 중 탑라인 데이터 공개가 예상된다. 동시에 아릴탄수화수소수용체(AhR) 길항제 계열 면역항암제 DA-4505도 국내 임상 1a상이 진행 중이다.

회사는 차세대 모달리티로 영역을 확장하기 위해 ADC 기술 내재화도 가속 중이다. 지난해 인수한 앱티스의 3세대 링커 기술 '앱클릭'을 기반으로 한 클라우딘18.2 표적 ADC 후보물질 DA-3501(AT-211)은 전임상을 완료했으며 내년 6월 임상 1상 IND 신청이 예정돼 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>