모아데이타-태국 N Health, AI건강관리 플랫폼 서비스 공급 계약 체결

인공지능(AI) 전문기업 모아데이타(대표이사 한상진)는 아세안 최대 병원 네트워크인 BDMS(Bangkok Dusit Medical Services) 소속 내셔널헬스케어(National Healthcare) 사와 23일 판교 제2테크노밸리 소재 성남글로벌융합센터에서 모아데이타의 글로벌 AI건강관리 플랫폼 '라이프스케치'를 BDMS 병원그룹에 적용하기 위한 현지 시스템 구축 및 서비스 계약(Service Agreement)을 체결했다고 밝혔다.

이번 계약의 주요 내용은 ▲BDMS 병원그룹의 검진 기관인 N SPACE 고객 대상 AI 건강관리 서비스를 제공하기 위한 '라이프스케치' 플랫폼 현지 구축 ▲생체나이, 질병 및 암 리스크 분석 서비스 제공 ▲스마트링 기반 실시간 생체데이터 수집, 분석 및 모니터링 서비스 제공 ▲AI 건강분석 기반 데일리 건강관리 추천 컨텐츠 서비스 제공 등이다.

이번 계약으로 BDMS 병원그룹과 내셔널 헬스케어사는 고객에게 보다 향상된 서비스 수준을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 모아데이타는 그동안 준비한 글로벌 AI 건강관리 플랫폼의 첫 해외진출 성과와 함께 향후 BDMS 병원그룹 확산에 따라 글로벌 시장 경쟁력을 확보할 것으로 예상된다.

모아데이타는 지난 5월 내셔널 헬스케어사와 MOU 체결 후 '라이프스케치'의 기능 및 성능 검토를 위한 공동연구 협약 및 PoC를 진행했으며, 그 결과 BDMS 병원그룹은 본 PoC를 통해 고객에게 지금보다 더 높은 수준의 서비스를 제공할 수 있는 결과물을 얻어 이번에 파일럿을 시범 적용하게 된 것으로, 향후 BDMS 병원그룹에 전면 확산 적용을 위한 사전 단계라고 설명했다.

BDMS는 지난해 기준 31억달러(약 4조4000억원)의 매출을 한 토탈 헬스케어 서비스 사업을 영위하는 그룹사로 동남아 지역에 57개의 종합병원을 보유하고 매년 아세안 최우수 의료기관으로 선정되고 있으며 S&P Sustainable Yearbook 2025에서 Top 1% 기관으로 평가를 받았다. 이번 계약을 통하여 모아데이타는 AI 건강관리 플랫폼의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 베스트 프랙틱스를 확보하는 것은 물론, 연간 1000만명 이상의 BDMS 고객을 대상으로 한 AI 건강관리 서비스 제공을 통해 지속적인 매출성과 및 동남아 시장 진출을 기대할 수 있게 됐다.

한상진 모아데이타 대표는 "이번 계약은 당사가 지금까지 준비해 온 AI 기반 디지털헬스케어 플랫폼의 첫 글로벌 성과로, 이번 체결하는 서비스 공급 계약을 성공적으로 완수해 해외 매출 성과는 물론, 향후 N Health와 조인트벤처 설립 등 본격적으로 글로벌 시장 확대를 해 나갈 것"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



