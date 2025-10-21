대한항공·아시아나 '합병 독과점' 10개 노선 이전 절차 개시

공정거래위원회가 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 22,725 전일대비 125 등락률 +0.55% 거래량 642,455 전일가 22,600 2025.10.21 10:44 기준 관련기사 대한항공, 美 아처와 AAM 개발 협력 MOU 체결대한항공, 'ADEX 2025'서 무인기 3종 최초 공개"항공기 정비 사전 예측" 대한항공, 에어버스와 예지정비 협력 강화 전 종목 시세 보기 close 과 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 9,050 전일대비 50 등락률 +0.56% 거래량 23,602 전일가 9,000 2025.10.21 10:44 기준 관련기사 증시 훨훨 나는데 날개 못펴는 항공株"지역 어르신께 보양식 대접" 대한항공-아시아나항공, 추석맞이 봉사대한항공·아시아나항공, '통합 교관회의' 개최 전 종목 시세 보기 close 기업결합의 조건인 독과점 항공노선을 이전하기 위한 절차를 개시한다.

21일 공정위는 두 항공사의 기업결합 관련 시정사항 이행을 감독하는 이행감독위원회가 전날 한국공정거래조정원에서 정기회의를 하고 10개 노선 이전을 위한 절차를 개시하기로 했다고 밝혔다.

이번 이전 개시 노선은 인천-시애틀, 인천-호놀룰루, 인천-괌, 부산-괌 등 미국 4개 노선, 인천-런던 등 영국 1개 노선, 인천-자카르타 등 인도네시아 1개 노선, 김포→제주, 광주→제주, 제주→김포, 제주→광주 등 국내 4개 노선이다.

앞으로 이감위 차원에서 대체 항공사 신청 공고를 한 뒤 적격성 검토, 국토교통부 항공교통심의위원회의 평가 등을 거쳐 최종 슬롯·운수권이 배분될 예정이다.

대체 항공사로 선정된 곳은 이르면 내년 상반기부터 배분 노선에 취항할 수 있을 전망이다.

다만 인천-호놀룰루 노선과 인천-런던 노선은 미국과 영국 경쟁당국이 각각 에어프레미아와 버진아틀란틱을 대체 항공사로 이미 지정한 상태여서 대체 신청 공고가 없을 수도 있다.

지난해 12월 공정위는 두 회사의 기업결합을 승인하면서 경쟁제한 우려가 있는 총 34개 노선의 공항 슬롯과 운수권을 다른 항공사로 이전하는 등의 구조적 조건을 부과했다.

일단 인천-로스앤젤레스(LA), 인천-샌프란시스코, 인천-바르셀로나, 인천-프랑크푸르트, 인천-파리, 인천-로마 등 6개 노선은 미국과 유럽연합(EU) 경쟁당국의 조치에 따라 에어프레미아·유나이티드항공·티웨이에 배분이 완료됐다.

아직 남아 있는 나머지 18개 노선도 내년 상반기부터 순차적으로 이전 절차가 진행될 예정이다.

공정위 관계자는 "다른 경쟁당국의 조치 사항 외에 규모가 큰 노선부터 우선 절차가 시작된 것"이라며 "한 번에 이전 절차를 할 경우 시장에 나타날 충격을 고려해 분산 조치한 것"이라고 설명했다.





