카카오모빌리티, APEC서 무료 순환버스 운영…우회경로 안내도

30분 간격으로 무료 순환버스 운영

카카오내비서 우회 교통정보도 제공



카카오모빌리티는 이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 무료 순환 셔틀버스 운영과 우회경로 안내 등 종합 교통 서비스 지원에 나선다고 19일 밝혔다.

카카오모빌리티는 2025년 APEC 정상회의 공식 협찬사로서 지난 15일 APEC 준비지원단과 교통서비스 지원에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다.

카카오모빌리티가 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 운영하는 무료 순환 셔틀버스. 카카오모빌리티 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 업무협약에 따라 카카오모빌리티는 이달 26일부터 다음 달 1일까지 일주일간 경주시 보문단지 일대에 총 12대의 44인승 순환 셔틀버스를 투입한다. 해당 버스는 매일 오전 7시부터 오후 7시까지 매 30분 간격으로 경주시 내 '제2동궁원편'과 '엑스포공원동편' 두 개의 순환 노선으로 운영된다.

별도 이용료는 없으며, 차량 대여비를 포함해 기사 숙박비 등 제반 비용은 카카오모빌리티가 모두 부담한다. 카카오모빌리티는 행사기간 중 발생할 수 있는 비상 상황에 대응할 수 있는 시스템을 구축해 안전한 이동 서비스를 제공한다는 방침이다.

카카오모빌리티는 APEC 정상회의 기간 중 카카오내비를 통한 교통안내 지원에도 나선다. 구체적으로 ▲차량 자율2부제 시행과 도로 혼잡 사전 예고 ▲교통량 분산을 위한 실시간 도로 우회 교통정보 ▲보문관광단지 방문 차량 주차장 안내 등을 제공할 예정이다. 정상회의 주요 행사장이 위치한 보문단지 일대에는 '카카오버스' 앱을 통해 임시 우회 운영하는 시내버스 노선 정보를 제공한다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 "많은 방문객이 APEC 정상회의 기간 중 열리는 각종 행사장을 편리하게 이동할 수 있도록 교통서비스 지원에 나섰다"면서 "세계 각국 정상의 참석이 예상되면서 국제적 이목이 그 어느 때보다도 집중된 행사인 만큼, 그간 쌓아온 플랫폼 역량을 바탕으로 대한민국의 글로벌 위상을 높이는 데 기여하겠다"라고 밝혔다.

카카오모빌리티는 이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 무료 순환 셔틀버스 운영과 우회경로 안내 등 종합 교통 서비스 지원에 나선다고 19일 밝혔다. 카카오모빌리티 제공 원본보기 아이콘





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>