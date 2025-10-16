교육부, 전국 대학에 '캄보디아 여행·연수·봉사활동' 일체 금지

교육부가 최근 캄보디아에서 발생한 한국 대학생의 사망 사건과 관련해 전국 대학 및 전문대학에 학생과 교직원의 캄보디아 방문을 일체 금지해달라고 요청했다.

16일 교육부는 추가 피해 예방과 안전관리 강화를 위해 이 같은 내용을 담은 공문을 각 대학에 전달했다고 밝혔다.

먼저, 교육부는 소속 학생·교직원의 해외 방문 시 외교부 해외안전여행 사이트 또는 모바일 앱을 통해 방문 국가의 최신 안전 정보를 반드시 확인하고, 사고가 발생하지 않도록 안전 수칙을 각별히 유의하도록 했다. 또한 캄보디아를 포함한 여행경보 발령 지역에서는 소속 교직원의 연수 및 학생의 봉사활동 등 모든 방문을 자제·금지할 것을 주문했다.

대학 차원의 예방 교육 및 안전관리 강화도 당부했다.

교육부는 대학 본부(학생처, 취업지원부서, 국제교류부서 등)와 학생회가 협력해 유사 피해 사례가 발생하지 않도록 학생들에게 주의를 촉구하고 예방 교육을 실시하는 등 대학 자체적으로 다양한 안전관리를 시행해달라고 했다.

최교진 교육부 장관은 오는 17일 정부세종청사에 긴급 대응 회의를 열고, 캄보디아 사태와 관련해 대학 및 전문대학 학생처장들과 상황을 공유하고 예방조치 방안을 논의할 예정이다.

최 장관은 "외교부 등 관련 부처 및 대학과 긴밀히 협력해 학생 안전 관리와 사전 예방에 철저히 할 것"이라면서 "대학에서는 소속 학생·교직원의 생명과 안전을 보호하기 위해 적극적으로 협조해 주시길 당부드린다"고 했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>