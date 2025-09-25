본문 바로가기
담양군, 추석 맞아 '효사랑 나눔 한마당' 행사

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.25 15:25

정철원 군수 "건강·행복 복지사업 최선"

추석을 앞두고 지난 24일 향촌노인종합복지관에서 열린 '효사랑 나눔 한마당' 행사에서 정철원 담양군수가 어르신들에게 자장면을 전달하고 있다. 담양군 제공

추석을 앞두고 지난 24일 향촌노인종합복지관에서 열린 '효사랑 나눔 한마당' 행사에서 정철원 담양군수가 어르신들에게 자장면을 전달하고 있다. 담양군 제공

전남 담양군은 추석을 앞두고 지난 24일 향촌노인종합복지관에서 '효사랑 나눔 한마당' 행사를 열고 지역 어르신들의 건강과 행복을 기원했다.


이날 행사는 향촌노인종합복지관 주최로 금농반점, 효사랑봉사회, 추월밴드 등 지역 봉사단체가 함께 나눔과 화합의 자리를 만들었으며, 행사에는 장명영 담양군의회 의장과 의원들, 복지재단 관계자들도 참석했다. 행사에서는 추월밴드가 흥겨운 문화공연을 선보였고, 효사랑봉사단이 정성껏 마련한 자장면을 대접하며 한가위의 풍성함을 더했다.

정철원 군수는 이날 어르신들에게 직접 자장면을 나눠드리고 안부를 살피며 따뜻한 마음을 전했다. 정 군수는 "추석은 가족과 이웃이 함께 정을 나누는 뜻깊은 명절이다"며 "바쁜 일상에도 함께해 주신 어르신들과 봉사자 여러분의 마음에서 진정한 한가위의 풍성함을 느낄 수 있다"고 밝혔다.


정 군수는 이어 "취임 이후 3개월간 현장을 찾아 군민 목소리를 듣고 문제 해결에 힘써왔다"며 "오늘 이 자리에서도 말씀을 귀담아듣고, 어르신들의 건강과 행복을 지킬 다양한 복지사업에 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
