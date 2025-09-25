창원특례시, 공공일자리사업 참여자 격려·안전점검

박진열 경제일자리국장, 추석 명절 앞두고

근로 환경 살피며 안전수칙 준수 강조



경남 창원특례시는 25일 창원수목원을 방문해 하반기 공공일자리사업 참여자 및 기간제 근로자 등 40여명을 격려하고, 현장 안전관리 실태를 점검했다.

박진열 경제일자리국장이 공공일자리사업 참여자 격려 및 안전점검. AD 원본보기 아이콘

이번 현장 방문에는 경제일자리국장과 일자리창출과장 등이 함께했으며, 추석 명절을 앞두고 참여자들의 노고를 위로하고 현장에서 근무하며 겪는 애로사항을 직접 청취했다.

시는 9월부터 권역별 237개 사업장(684명 대상)을 중심으로 안전·복무 점검을 실시하고 있으며, 앞으로도 현장 방문을 통해 참여자들의 근무 환경을 면밀히 살피고 안전수칙 준수 여부를 지속해서 확인할 계획이다. 또한, 작업장 내 위험 요소를 사전에 차단해 '안전한 일터, 안심 근무 환경'을 조성해 나갈 방침이다.

박진열 경제일자리국장은 "참여자 한 분 한 분의 헌신에 깊이 감사드리며, 다가오는 추석 명절, 가족과 함께 넉넉하고 따뜻한 시간을 보내시길 바란다"며 "앞으로도 근무 환경을 면밀히 살피고, 작업장 내 위험 요소를 사전에 차단해 안심 근무 환경을 조성하겠다"고 전했다.

한편, 창원수목원 공공일자리사업 참여자는 총 14명으로 환경정비·화단조성·시설 유지관리 등의 업무를 맡아 아름다운 창원수목원 환경 조성에 기여하고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



