유통

삼양식품 '불닭볶음면', 누적 판매량 80억개 돌파

한예주기자

입력2025.09.24 10:09

올해 상반기 기준
"K-스파이시 대표 브랜드로"

삼양식품 은 '불닭볶음면' 시리즈의 누적 판매량이 80억개를 돌파했다고 24일 밝혔다.


2012년 출시된 '불닭' 시리즈는 해외 수요가 급증하면서 2023년 누적 판매량 50억개, 2024년 70억개를 넘어섰으며 올해 상반기까지 누적 판매량 80억개를 돌파했다. 이는 전 세계 인구 82억명과 맞먹는 규모다.

불닭볶음면은 미국·중국·동남아·유럽 등 전 세계 100여 개국으로 수출 범위를 넓히며 성장하고 있다. 각 지역에 맞게 제품, 유통, 커뮤니케이션 등 모든 영역에서 로컬라이제이션(Localization)을 구축하며 글로벌 확장의 기반을 마련하는 중이다.

불닭볶음면 오리지널. 삼양식품

면류에 국한하지 않고 소스, 스낵, 간편식 등까지 불닭의 매운맛을 접목하며 고객의 선택폭도 꾸준히 넓혔다. 특히, 불닭 소스는 전 세계 50여 개국에 수출되고 있으며 국내외 기업과 협업해 외식 메뉴, 리테일 상품을 선보이고 있다.


삼양식품은 밀양 1, 2공장을 새로운 성장 동력으로 삼아 급증하는 수요에 안정적으로 대응할 계획이다. 생산 역량이 확대되면서 불닭볶음면 시리즈의 판매는 더욱 가속화될 것으로 전망된다.


삼양식품 관계자는 "불닭볶음면 시리즈는 명실상부 K-스파이시를 대표하는 브랜드로 자리매김했다"면서 "앞으로도 현지 맞춤 제품 개발과 다양한 콘텐츠 협업을 통해 소비자와 함께 성장하며 변화와 도전을 이어가겠다"고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

