[오늘의신상]"혼밥도 풍성하게"…CU, '한가위 간편식' 7종

CU가 다가오는 추석을 맞아 혼자서도 풍성한 명절 분위기를 즐길 수 있도록 '한가위 간편식 시리즈' 7종을 24일부터 순차적으로 선보인다.

CU는 올해 추석 간편식 라인업을 예년 1종에서 7종으로 확대 출시한다. 정찬 도시락, 모둠전, 갈비, 잡채 김밥 등 명절 한상을 그대로 옮겨온 듯한 다양한 메뉴를 합리적인 가격으로 구성했다.

CU 2025 한가위 간편식. BGF리테일 제공.

대표 상품인 '한가위 11찬 도시락(7500원)'은 달짝지근한 특제 소스로 구워낸 떡갈비를 비롯해 오미산적, 표고버섯전, 부추전, 김치전 4종과 고사리·시금치 등 나물, 떡까지 더해 명절 밥상의 풍성함을 그대로 담아냈다.

동그랑땡, 깻잎전, 오미산적 등 다양한 전을 푸짐하게 구성한 '모둠전(8900원)'과 달콤 짭조름한 특제 양념에 재워낸 촉촉하고 부드러운 '돼지갈비(7900원)' 단품 도시락도 나온다. 손이 많이 가는 명절 음식을 간편하게 즐길 수 있어 혼추족 고객들의 호응이 기대된다.

이 밖에도 '너비아니 삼각김밥, 김밥(각 1400원, 3300원), '잡채 삼각김밥(1300원)', '당면 없는 잡채 양념김밥(3400원)' 등 명절 대표 반찬을 활용한 메뉴도 함께 선보인다.

CU의 명절 도시락 매출은 매년 꾸준히 증가하고 있다. 최근 3년간 명절 연휴 기간(당일 포함 3일 기준) 도시락의 전년 대비 매출은 2022년 13.4%, 2023년 18.5%, 2024년 20.8%로 꾸준히 두 자릿수의 높은 신장률을 기록했다. 올해는 명절 연휴가 길어 1인 가구를 중심으로 명절 간편식 수요가 늘어날 것으로 예상된다.

노수민 BGF리테일 간편식품팀 MD는 "추석 연휴를 맞아 1인 가구 고객들도 집밥 같은 명절 음식을 부담 없이 즐길 수 있도록 풍성한 간편식을 기획했다"며, "앞으로도 CU는 변화하는 라이프스타일에 발맞춘 차별화된 간편식을 선보여 나갈 것"이라고 말했다.

한편, CU는 10월 한 달간 도시락 구매 고객을 대상으로 다양한 제휴 할인 행사를 진행한다. 내달 1일부터 12일까지 CU플러스티머니카드로 결제 시 한가위 간편식 7종을 반값에 구매할 수 있다. 또한, 31일까지 압도적 도시락 구매 시 포켓 CU의 멤버십 QR 스캔 후 네이버페이, 농협카드로 결제하거나 간편식 모든 상품에 대해 토스페이머니로 결제하면 30% 추가 할인을 받을 수 있다.





