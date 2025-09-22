본문 바로가기
전남대 석사과정생 논문, 세계적 학술지 표지 선정

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.22 10:12

김드림·이신율 석사과정생

전남대학교 김장호 교수팀의 김드림 석사과정생이 Advanced Healthcare Materials 표지 논문으로 선정됐다. 전남대학교 제공

전남대학교 김장호 교수팀의 김드림 석사과정생이 Advanced Healthcare Materials 표지 논문으로 선정됐다. 전남대학교 제공

전남대학교는 김장호 교수팀의 김드림·이신율 석사과정생이 저명 국제학술지 'Advanced Healthcare Materials'와 'Nano Letters' 저널에서 각각 표지 논문으로 선정됐다고 22일 밝혔다.


김드림 석사과정생은 극미세 젤라틴 나노입자(Gelatin Nanoparticles, GNP), 줄기세포, 3D 세포 배양 플랫폼 기술을 융합해 줄기세포 스페로이드의 구조적·기능적 완성도를 크게 향상시키는 차세대 융복합 줄기세포 치료 플랫폼을 개발했다.

전남대학교 김장호 교수팀의 이신율 석사과정생이 Nano Letters 표지 논문으로 선정, 한국생체재료학회 우수 논문 발표상을 받았다. 전남대학교 제공

전남대학교 김장호 교수팀의 이신율 석사과정생이 Nano Letters 표지 논문으로 선정, 한국생체재료학회 우수 논문 발표상을 받았다. 전남대학교 제공

이신율 석사과정생은 극미세 패턴 기반의 소프트 리소그래피 기술과 생체적합성 바이오소재를 융합해 수술 부위 조직 재생을 촉진함과 동시에 수술 후 발생하는 유착을 효과적으로 억제할 수 있는 차세대 이중기능성 바이오메디컬 야누스(Janus) 패치를 개발했다.

김장호 교수는 "석사과정생들이 세계 저명 국제학술지에 논문을 게재함과 동시에 표지논문으로도 선정된 것은 본 연구팀의 연구 역량과 경쟁력을 입증한 성과"라며 "다양한 줄기세포 치료제와 난치성 질환을 대상으로 적용 분야를 더욱 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.


이번 연구는 김드림 석사과정생, 이신율 석사과정생, 김우찬 박사가 각각 주저자로 참여했으며, 출판된 논문은 'Advanced Healthcare Materials(피인용지수 9.6)'와 'Nano Letters(피인용지수 9.1)' 최신 호에 표지 논문으로 선정됨과 동시에 세계생체재료학회 및 한국생체재료학회에서 우수 논문 발표상을 수상해 연구의 우수성을 입증했다.


이번 연구는 중견연구지원사업, 바이오·의료기술개발사업, 지역혁신선도연구센터사업, 한국연구재단기초연구실사업, 디지털농업전문인력양성및기술개발사업, 지역혁신중심대학지원체계사업, BK21 4단계 IT-Bio융합시스템농업교육연구단의 지원으로 수행됐다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
