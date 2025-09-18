김포시, '김포맛집 스탬프투어' 22일 시작…"지역 경제 기여"

스탬프 한 개로도 도전 가능

많이 찍을수록 당첨 확률 UP

경기 김포시(시장 김병수)는 지역 맛집을 알리고 지역경제 활성화를 위해 오는 9월 22일부터 10월 24일까지 약 한 달간 '2025 김포맛집 스탬프투어 이벤트'를 운영한다고 18일 밝혔다.

'2025 김포맛집 스탬프투어 이벤트' 포스터. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 스탬프투어는 김포시가 직접 엄선한 '김포맛집 지정업소' 45곳을 대상으로 하며, 시민과 관광객 누구나 참여할 수 있다. 참여자는 지정 업소를 방문해 식사 후, 현장에서 제공되는 '김포맛집 스탬프지도'에 업소별 고유 스탬프를 찍고, 이를 사진으로 촬영해 이벤트 페이지 또는 큐알코드를 통해 업로드하면 자동으로 이벤트에 응모된다.

스탬프는 1개만 획득해도 응모가 가능하며, 스탬프 개수가 많아질수록 당첨 확률이 높아진다. 김포시는 응모자 중 구간별 무작위 추첨을 통해 소정의 경품을 지급할 예정이다.

특히 이번 투어에 사용되는 '김포맛집 스탬프북(스탬프지도)'은 단순한 인증 수단을 넘어, 45개 김포맛집의 대표 메뉴와 맛의 특징을 스탬프로 재미있게 형상화했으며, 각 업소의 소개글과 위치 정보를 한눈에 볼 수 있는 지도 형식으로 제작되어 남녀노소 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 구성횄다.

이는 김포의 맛과 멋을 연결한 관광형 콘텐츠로서의 역할도 수행하며, 김포 맛집에 대한 접근성과 인지도를 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

스탬프 투어 지도는 각 행정복지센터, 보건소, 도서관, 김포맛집에서 배포되며, 김포시청 홈페이지의 '김포소식 > 부서별자료실 > 김포맛집지도' 를 통해 온라인 열람도 가능하다.

김포시 관계자는 "이번 스탬프투어는 김포시가 직접 선정한 맛집을 널리 알리고, 지역 음식 문화의 경쟁력을 높이기 위한 홍보 사업의 일환"이라며 "앞으로도 김포만의 차별화된 외식 자원을 지속적으로 발굴하고, 이를 관광 자원으로 연계해 지역 경제에 기여하도록 하겠다"고 밝혔다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>