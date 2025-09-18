찰리 커크 암살 언급한 美 유명 토크쇼…방송사 "무기한 중단"

ABC '지미 키멀 라이브!' 무기한 중단

찰리 커크 암살 관련 정치적 발언 후폭풍

미국 ABC방송이 간판 심야 토크쇼 '지미 키멀 라이브!' 방송을 무기한 중단하기로 했다. 진행자 지미 키멀이 찰리 커크 암살 사건과 관련한 발언이 논란을 일으킨 탓이다.

무기한 방영이 중단된 '지미 키멀 라이브!' 진행자 지미 키멀. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

17일(현지시간) AP, AFP 등 외신에 따르면 월트디즈니컴퍼니 산하 ABC 대변인은 "지미 키멀 라이브는 당분간 다른 프로그램으로 대체된다"고 밝혔다. 앞서 지역 방송사 그룹 넥스타미디어 그룹이 자사 ABC 계열 네트워크에서 해당 프로그램을 무기한 방영하지 않겠다고 선언한 직후 나온 결정이다.

카멀은 지난 15일 방송에서 "마가(MAGA) 세력은 커크를 살해한 아이를 자기들 내부가 아닌 '다른 존재'로 규정하며 정치적 이득을 취하려 한다. 우리는 또 다른 저점을 찍었다"고 말했다. 이어 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 추모 발언을 하는 영상을 두고 "마치 네 살배기 아이가 금붕어를 잃고 애도하는 것 같다"고 조롱했다.

이 발언 직후 브렌던 카 연방통신위원회(FCC) 위원장은 지역 방송사들에 해당 프로그램을 중단하라고 요구했다. 그는 "이것은 디즈니에 매우 심각한 사안이다. 디즈니는 변화가 필요하다"며 "이런 쓰레기 같은 콘텐츠는 우리 지역사회에 필요하지 않다고 말해야 할 시점"이라고 언급했다.

ABC의 중단 발표 직후 키멀의 녹화 현장인 로스앤젤레스 할리우드 극장 앞은 혼란에 휩싸였다. 이날 방송을 기다리던 관객들은 입장 직전에야 "방송이 취소됐다"는 통보를 받았다. 한 관객은 AP통신에 "막 들어가려던 순간 방송이 중단됐다"며 "이유도 듣지 못했다"고 전했다.

키멀은 이전에도 트럼프 대통령과 그의 여러 정책을 꾸준히 비판해왔다. 미 언론은 카 위원장의 위협에 트럼프 대통령의 의중이 반영됐을 것으로 해석했다. 앞서 CBS의 심야 토크쇼 '더 레이트 쇼'도 진행자 스티븐 콜베어가 트럼프 대통령의 심기를 건드리는 농담을 반복한 끝에 높은 시청률에도 폐지 결정이 내려진 바 있다.



트럼프 대통령과 공화당은 커크 암살을 둘러싼 여론 통제를 강화하는 분위기다. 벤스 부통령은 최근 "커크 암살을 조롱하는 시민을 신고하라"고 촉구했으며 FCC는 정부 비판적인 언론사들에 대한 조사를 착수했다.

미 언론은 이번 ABC 결정이 단순한 프로그램 편성 문제가 아니라 정부가 언론·방송사에 가하는 압력과 맞물려 있다는 점에서 표현의 자유 논란으로 확산할 수 있다고 지적했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>