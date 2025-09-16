세종시 학교운영위원장협의회, 지역 정치권과 간담회

주요 현안에 대한 안건 제안

세종시의회 교육안전위원회와 지역 학교 운영위원장협의회는 16일 간담회를 개최했다.

이 간담회는 의회 교육안전위원회 위원과 이경진 학교 운영위원장협의회장 등 관계자 9명이 참석했다. 이 자리는 세종교육 주요 현안에 대한 학교 운영위원장협의회의 의견을 청취하고 해결 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

학교 운영위원장협의회 측은 주요 현안으로 ▲한글 교육에 대한 법적 제한 검토 및 영어 교육 추가 ▲유치원 주변 안전 문제에 대한 개선 방안 마련(이상 유치분과) ▲현장 체험 및 수학여행 활성화 방안 마련 ▲최근 문제가 되는 유괴, 포교 활동 대비 안전한 통학로 조성(이상 초등분과) ▲사서 배치-방학 중 이용 가능한 지원 필요 ▲청소 인력 증원 ▲고교학점제 우려(이상 중등분과) ▲교직원 인사발령(기타 안건) 등을 제시했다.

이어 토론이 집중적으로 이어졌다. 학교 운영위원장협의회는 해당 안건의 학교 교육 현장 내 해결을 위해 교육안전위원회 위원들의 적극적인 관심과 지속적인 협력을 요청했다.

윤지성 교육안전위원장은 "오늘 나눈 현안에 대해 우리 위원회 위원들은 교육청과 소통으로 합리적인 해결책을 찾아 학교를 지원하겠다"며 "학교운영위원회 위원님들께서는 항상 학교의 중대 의사 결정에 핵심적인 역할을 하고 계시기에 하나하나의 의견이 모두 교육의 중추를 관통하고 있다. 언제라도 의견을 주시면 소중한 의견에 귀를 기울일 것이다. 편안하게 교육안전위원회의 문을 두드려 주시길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자





