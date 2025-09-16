[포토] 박희찬 센터장, '글로벌 및 한국의 산업구조 대변환: 대체투자자의 리스크와 기회’

박희찬 미래에셋증권 리서치센터장이 16일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '제3회 아시아경제 대체투자포럼'에 참석해 ‘글로벌 및 한국의 산업구조 대변환: 대체투자자의 리스크와 기회’란 주제로 강연 하고 있다.







