동명대 광고홍보학과 이은정 학생, 제15회 GS SHOP 장학생 선발

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.16 16:03

13회 연속, 21명 장학생 배출

동명대학교는 광고홍보학과 2학년 이은정 학생이 제15회 GS리테일 'GS SHOP 콘텐츠 리더' 장학생으로 최종 선발됐다고 전했다.

광고홍보학과 이은정 학생. 동명대 제공

광고홍보학과 이은정 학생. 동명대 제공

이에 따라 이은정 학생은 전국 대학에서 선발된 19명의 장학생과 함께 150만원의 장학금과 장학증서를 받게 된다.


GS SHOP 콘텐츠 리더 장학 프로그램은 방송영상 분야에 재능 있는 대학생과 대학원생을 양성하기 위해 한국언론학회가 주관하고 GS리테일이 후원하는 정례 장학 사업이다.

이은정 학생은 시청자미디어재단 부산시청자미디어센터와의 관학 협력형 배리어프리 환경 기획 수업에서 우수한 기획 역량을 발휘해 부산시청자미디어센터장상을 수상했으며, 교내외 다양한 공모전에서도 두각을 나타내며 탁월한 성과를 거둬왔다.


동명대 광고홍보학과는 이번 성과를 포함해 13년 연속 총 21명의 GS SHOP 콘텐츠 리더 장학생을 배출하며, 콘텐츠 전문 교육의 명문 학과로서 위상을 공고히 하고 있다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr


