본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

김동연 "안양천 국가정원 승격 적극 지원"

이영규기자

입력2025.09.16 13:55

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김동연 경기도지사가 안양천의 국가정원 승격을 적극 지원하겠다고 약속했다.


김동연 지사는 16일 안양시 동안구 비산동에 위치한 안양천쌍개울문화광장에서 안양천 지방정원 조성 대상지 현장을 돌아본 뒤 "젊었을 때 10년 넘게 안양에 살았다"며 "안양천 구간은 가족과 함께 많이 걸었던 저에게는 고향 같은 곳"이라고 회고했다.

이어 "이곳이 지방정원으로 성공적으로 조성되고 더 나아가 국가정원으로 승격할 수 있도록 함께 힘을 합쳐서 잘 해내겠다"고 덧붙였다.


안양천은 광명시, 안양시, 군포시, 의왕시 등 4개 시를 관통해 한강에 유입되는 천으로 2023년 4월 산림청으로부터 지방정원 조성예정지로 승인받았다. 지방정원은 '수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률'에 따라 지방자치단체가 조성하는 정원이다. 현재 경기도 지방정원은 양평 '세미원' 뿐이다.


안양천 지방정원은 면적 35만1741㎡, 연장 25.9㎞로 광명시, 안양시, 군포시, 의왕시가 공동으로 조성한다.

4개 도시의 안양천 주요 개발 계획은 ▲광명시(7.3㎞) 패밀리정원·테라피 정원 ▲안양시(11.9㎞) 교감정원·향기정원 ▲군포시(3.6㎞) 마실정원 ▲의왕시(3.1㎞) 바람정원 등이다.


각 지역은 이곳을 하천 기능을 넘어 1년 내내 활력이 넘치며 아릅답게 변화하는 '퍼블릭 가든(Public garden)'으로 조성할 계획이다. 안양천 지방정원은 지난해 3월 기본 및 실시설계용역에 들어가 현재 재해영향평가 협의 중이다.


경기도는 조성계획 승인 신청이 접수되는 대로 신속히 승인 절차를 마무리할 계획이다.


16일 안양천을 찾은 김동연 경기도지사가 안양시 관계자로부터 안양천 개발 계획 등에 대해 설명을 듣고 있다. 경기도 제공

16일 안양천을 찾은 김동연 경기도지사가 안양시 관계자로부터 안양천 개발 계획 등에 대해 설명을 듣고 있다. 경기도 제공

AD
원본보기 아이콘

내년 지자체별 정원조성공사를 추진해 지방정원으로 등록하고, 3년간 운영한 뒤 2030년경 국가정원 승격신청을 할 계획이다.


국가정원으로 지정되면 정원관리를 위한 예산으로 국비가 지원된다.


김동연 지사는 안양천에 이어 안양예술고등학교를 찾아 문예창작과에 재학 중인 청소년 베스트셀러 작가 백은별 양 등 학생들과 소통할 계획이다.


2009년생인 백은별 작가는 14세에 첫 장편소설 '시한부'를 발표하며 주목을 받았고, 청소년 시집 '성장통' 등 다수의 작품을 출간했다. 지난 7월에는 최연소 1억원 이상 기부자 아너소사이어티 회원으로 이름을 올리며 기부 활동도 이어가고 있다. 김 지사는 백 작가에게 표창을 수여하고 재학생들과 진로와 창작 환경 등에 대해 소통할 예정이다.


김 지사는 또 이날 오후 생활협동조합 한살림 비산매장을 방문해 매장을 돌아본 뒤 지역생협 지역화폐 사용 등과 관련해 현장의 목소리를 들을 예정이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한강뷰에 학군도 좋은데…월세보다 '이득' 벌금 내며 관사서 버티는 군인들 한강뷰에 학군도 좋은데…월세보다 '이득' 벌금 내... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

"내년에는 못 팔아요"…'이것' 들어간 4500원 커피에 中 미식가들 '환호'

최태원 회장, '동거인 악성루머 제기' 유튜버들 무더기 고소·손해배상 청구

무법 주행 아산 자전거족은 촉법소년…경찰 무시, 어른들엔 손가락욕

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

"빠루는 與 프레임" 나경원 항변 맞을까…11월 결론

수수료 끝판왕…치킨집 하면 낼 돈만 3500만원

새로운 이슈 보기